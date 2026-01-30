Guadalajara se prepara para el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona

Guadalajara se alista para vivir una noche histórica. El próximo 3 de marzo de 2026, el Estadio Akron será escenario de la primera Copa de Leyendas, un duelo que revivirá una de las rivalidades más grandes del futbol mundial: Real Madrid vs Barcelona, ahora protagonizada por sus máximas figuras históricas.

El partido reunirá a campeones del mundo y referentes internacionales como David Villa, Xavi Hernández, Carles Puyol, Iker Casillas, Fernando Hierro, Fernando Morientes y Guti, quienes volverán a pisar la cancha para ofrecer un espectáculo cargado de nostalgia, talento y pasión ante la afición mexicana.

David Villa, exdelantero del Barcelona, destacó la emoción de disputar este encuentro en tierras tapatías, no solo por el partido, sino por la conexión con el público.

“Muy contento de poder estar ahí en Guadalajara, jugando al futbol y también visitando la ciudad. Estos partidos de leyendas a la gente le gusta mucho verlos y para nosotros es volver al pasado y revivir recuerdos muy bonitos”, señaló el campeón del mundo con España.

El duelo tendrá sabor mexicano, ya que Rafael Márquez defenderá los colores del Barcelona, situación que Fernando Morientes, exfigura del Real Madrid, calificó como especial.

“Sabemos la rivalidad que existe entre Barcelona y Real Madrid, pero este tipo de partidos son para disfrutar. Rafa Márquez es una institución para México y también para España, por todo lo que representó”, comentó el exdelantero merengue.

Por su parte, Guti dejó claro que el compromiso no será una simple exhibición. Las leyendas buscarán competir y brindar un espectáculo a la altura de la expectativa.

“No son partidos cualquiera. Nos gusta ganar, jugar bien y que la gente disfrute, eso es lo más importante”, afirmó el exmediocampista del Real Madrid.

La Copa de Leyendas en Guadalajara promete una noche inolvidable para los aficionados, con el regreso de ídolos que marcaron época y una rivalidad eterna que, aun con los años, sigue encendiendo pasiones.