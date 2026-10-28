El Grand Prix del CMLL tiene otro valor a nivel internacional

La dimensión del Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) cobró una relevancia mayor, cuando Hechicero se dio cuenta de la forma en la que otros luchadores veían con respeto el torneo. “El Alquimista del Ring” aseguró que ni él mismo había dimensionado tal logro, por lo que realizó una medalla especial para recordar que ganó la Copa en 2026.

“Es una medalla, una idea mía posterior al triunfo del Grand Prix. Incluye mucho mi participación internacional, no habíamos dimensionado y ni siquiera yo había dimensionado la importancia que a nivel internacional se le da la Grand Prix. Nosotros lo vemos con un torneo importante, pero no lo visualizábamos desde el exterior”, mencionó el también campeón Mundial de Peso Completo del CMLL, quien suma seis defensas de este título.

Hechicero dio realce al Grand Prix y al Campeonato Universal del CMLL CMLL

Hechicero no sólo realzó la importancia del Grand Prix, sino también del Campeonato Universal del CMLL y aclaró que al lugar al que iba, no podía llevar la Copa para presumirla, por eso fue la creación de la medalla.

“A nivel internacional es muy respetado el Grand Prix, felicitaciones de muchos lugares. Entonces dije, ‘no puedo estar cargándola a todos los lugares a los que vaya para presumirla’, pero créanme después de escuchar estos comentarios que viven de la lucha libre, entendí que el Grand Prix y el Campeonato Universal, con el paso de las semanas, se nos va olvidando y solamente lo recordamos al siguiente año cuando es el torneo y quién es el ganador.

Creo que el Campeonato Universal y el Grand Prix se tienen que presumir todo el año porque es un logro respetado a nivel internacional de una manera importantísima, por eso dije ‘voy a hacer una medalla’”, agregó el creador de la llave “El Conjuro”.

Hechicero, que también es conocido como “El rugo más técnico”, espera que sea recordado como un profesional que se encargó de dignificar la lucha libre, “de aportar cosas positivas tanto en la percepción del público como en el trabajo”.