Se queda en México: Skadi gana el Grand Prix de Amazonas 2026

Y sí, se pronosticó el deseo de las luchadoras nacionales, que el Grand Prix de Amazonas 2026 se iba a quedar en México, después de que Skadi se consagrara como la campeona del torneo tras derrotar en la final a Megan Bayne en la Catedral de la Lucha Libre.

“La Reina de los Lobos” lo celebró con un gran grito sobre las cuerdas, mientras sus compañeras salieron a festejarla sobre el ring de la Arena México.

Skadi destacó la constancia y perseverancia para llevarse el Grand Prix de Amazonas 2026 del CMLL Foto: CMLL

Skadi derrotó a Megan Bayne tras propinarle un gran azotón sobre el ring para que se escuchara la cuenta de las tres palmadas.

“Claro que me lo creo. Llevamos muchos años tocando la puerta. No es casualidad, llevo cuatro luchas en el Top y en todas está Skadi y eso significa mucha constancia, perseverancia. De verdad, los sueños se cumplen, síganlos, espérenlos, a veces tardan muchos años, pero vale mucho la pena, pero estoy recogiendo todo lo que sembré tantos años”, indicó Skadi.

Equipo de México: Keyra, Zeuxis, Kira, India Sioux, Garra Negra, Lluvia, Thunder Rosa, Skadi, Tessa Blanchard, Olympia y Persephone.

Equipo Extranjero: Emersyn Jayne, Alice Crowley, Momo Watanabe, AZM, Muy Amasaki, Mei Seira, Masha Slamovich, Queen Aminata, Megan Bayne, Harley Cameron y Marina Shafir.

En el Match Relámpago de Parejas, Último Guerrero y Gran Guerrero se impusieron por la vía de la descalificación sobre Euforia y Averno cuando faltaban 2:49 minutos para que terminara la batalla. Un descarado faul del “Coloso de la Laguna” sobre “El Luchador de Otro Nivel” sentenció la batalla.

Soberano Jr, Calavera Jr I y Calavera Jr II, se coordinaron a la perfección para dar cuenta de Máscara Dorada, Brillante Jr y Rey Pegasus.

En el Match Relámpago, Yutani se impuso a Star Jr. El nipón se avivó para atrapar a su oponente en la tercera cuerda, propinando un “Rompe caras” letal para que se escucharan las tres de rigor.

En el inicio de la función del Grand Prix de Amazonas 2026, Dulce Gardenia y Volcano se llevaron la victoria sobre Robin y Estudiante, cuando el de La Comarca Lagunera atrapó con “La Coqueta” al integrante de los Alvarado para sentenciar la lucha a una caída.