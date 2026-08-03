Pemex gana en 2T; presidentes de bancos; Infantino a la baja ¿Femexfut?

En Pemex vieron la luz al final del túnel. Por lo menos para el segundo trimestre de este año, donde la petrolera estatal pudo revertir las pérdidas y tuvo una utilidad neta de 18 mil millones de pesos. No es poca cosa. Son mil millones de dólares de utilidad neta.

Claro que las utilidades de Pemex se debieron en gran parte al alza en el precio del petróleo por la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Por las buenas cifras Juan Carlos Carpio Fragoso, el nuevo director de Petróleos Mexicanos, estuvo en la llamada con inversionistas el viernes pasado. Y ¿cómo no? A Pemex le fue bien en el segundo trimestre, operativamente y en utilidades. Pero también logró estabilizar la producción petrolera en 1.6 millones de barriles diarios. Y un dato clave: la deuda financiera de la petrolera siguió bajando a 77.5 mil millones de dólares, una disminución de 9.1% respecto de finales del 2025. En esta mejoría financiera, la Secretaría de Hacienda, dirigida por Edgar Amador, se ha empleado a fondo para respaldar a Pemex con su deuda.

No hay duda. A Pemex le fue mejor en el segundo trimestre del año. Se juntaron dos buenas noticias, la elevación en los precios del petróleo, que sin duda le ayudaron. Pero también la estrategia de Hacienda para reducir la deuda, una estrategia que, por cierto, conoce bien Carlos Carpio porque fue director de Finanzas de la petrolera. Así que fue un segundo trimestre bueno. Aunque, claro, si se le quiere comparar de manera semestral, ahí no se tuvo el aumento en los precios del petróleo y las cuentas no salen tan bien. Por eso hay que insistir: los datos del segundo trimestre fueron buenos, pero apenas puede ser la luz al final del túnel.

CHICO PARDO Y EDUARDO OSUNA, CLAVES

Son movimientos significativos. En Banamex, Ignacio Deschamps, un banquero de experiencia, primero había dejado la presidencia del Grupo Financiero Banamex, y ahora deja la presidencia del banco Banamex. Lógicamente, Fernando Chico Pardo, principal accionista del grupo financiero ya había asumido la presidencia del grupo y ahora lo hará del banco. Un movimiento lógico y estratégico que muestra a un Chico Pardo comprometido con la institución.

El otro cambio fue el de Jaime Serra Puche, quien tuvo la presidencia de BBVA desde 2018. Y la dirección ha estado a cargo de Eduardo Osuna. Y ahora Osuna, quien ha tenido la gestión de mayor éxito en BBVA ubicándolo como el primer banco del país y con un fuerte proceso de digitalización, también asumirá la presidencia del Grupo Financiero BBVA. Eduardo Osuna opera muy de cerca con Carlos Torres Vila, el presidente mundial de BBVA. Y es una garantía que se mantenga en el grupo, ya sea con los dos puestos, o después sólo con uno, pues Osuna ha sido clave para la expansión de BBVA en México.

INFANTINO SIN APOYOS, FEMEXFUT, LO QUE VIENE

El plan de Gianni Infantino no tuvo consensos. Quería vender a un fondo de inversión un 30% del Mundial de Futbol, lo cual ni siquiera tenía sentido, cuando la Copa del Mundo ya de por sí es bastante rentable. Infantino no tiene llenadera. Enel reciente Mundial, la FIFA cobró como nunca los derechos de transmisión. Obligó a los países a respetar los derechos de transmisión privados. Tuvo decenas de patrocinadores. Comercializó la “hidratación”. Se amplió de 32 a 48 selecciones cobrando a precios de oro las asistencias de los estadios. La FIFA proyecta ingresos por hasta 13 mil millones de dólares, arrojados por el ciclo 2023-2026, que culminó con el Mundial.

No necesitaba vender a un fondo de inversión 30% de FIFA Forward Enterprise, encargada de toda la gestión del Mundial, y menos en un trato privado a inversionistas escogidos por Joshua Kushner, el hermano del yerno de Donald Trump. Todo mal. La Federación Mexicana de Futbol, la Femexfut, no rechazó la propuesta. Dijo que la iba a analizar. Y al final, cuando Infantino dijo que desistió de su postura, la Femexfut dijo que era un tema concluido. En el fondo, la Femexfut ha intentado un nuevo modelo financiero, basado en fondos de inversión. Y ahora, con la forma de hacerlo de Infantino, en lo oscurito y sin necesidad, el modelo financiero para la Femexfut, por lo menos, tendrá que explicarse mucho más.