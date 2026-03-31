Congo rompe 'malaria' de 52 años y califica al Mundial 2026

El Congo vivió 52 años anclado al recuerdo del Zaire. La que en el Mundial del 74’ perdió 9-0 con Yugoslavia, que sufrió amenazas de su exdictador, Mobutu Sese Seko. También la de haber sido una selección superada por el escenario más grande de futbol.

Como si la historia se resistiera a soltarlos, el partido dejó una escena insólita. El árbitro argentino Facundo Tello tuvo que abandonar el encuentro por una lesión, un hecho poco común que interrumpió la recta final durante cinco minutos.

Como en la vida, el futbol siempre ofrece revanchas. Con dos goles anulados por fuera de lugar y uno más revisado por el VAR que se concedió como efectivo, la República Democrática del Congo venció 1-0 a Jamaica para llevarse el boleto a la próxima Copa del Mundo de 2026.

Los Leopardos tiene en sus manos la oportunidad de romper con ese pasado y contar, por fin, una historia distinta. La posibilidad de reescribir su historia, una que ya no mire al pasado con vergüenza, sino al futuro con ambición.

Tuvieron que llegar a los tiempos extras para obtener el premio tras 52 años de ausencia. Pero antes, al minuto 4, el Congo se había ido al frente en una jugada colectiva con toques de balón de primera intención, en la que Cédric Bakambu, había doblegado al arquero Andre Blake. El fuera de lugar anuló el grito de gol.

Con Leon Bailey que mandaba un zurdazo a centímetros del poste, Jamaica intentaba maquillar su poca valentía al arco.

Cédric Bakambu volvió ponerlas redes en movimiento al minuto 83. Pero el futbolista del Real Betis y compañero del mexicano Álvaro Fidalgo volvió a dar un grito en falso por nuevamente estar en fuera de lugar.

Tuvieron que llegar los agónicos tiempos extras para que el Congo por fin encontrara la llave de la victoria. Axel Tuanzebe al minuto 100 y casi de manera fortuita, se encontró con el balón que devolvió al Congo a una Copa del Mundo y que tuvo que gritarse en dos ocasiones por una revisión en el VAR.

Cuando el silbatazo final rompió el aire, se quebró una herida de medio siglo. El nombre del Congo dejó de arrastrar aquellas sombras para abrazar un presente que se escribió con resistencia, dudas y coraje. Porque entendieron que la historia no se borra, pero sí se puede vencer.

BFG