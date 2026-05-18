Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez se integran a la Selección Mexicana

Tres nuevos jugadores provenientes del futbol europeo se han integrado a la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) respondiendo a la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, provenientes del Fenerbahce, AZ Alkmaar y PAOK respectivamente, se han integrado de inmediato a los trabajos tácticos bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Su llegada marca el inicio de la etapa final de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, proceso que contempla los últimos partidos amistosos antes de que el representativo mexicano debute en la justa mundialista iniciando este viernes contra Ghana.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó en un comunicado de prensa que el resto de los elementos convocados se sumarán a la concentración de manera escalonada en los próximos días.

Contrastes entre los "europeos"

La llegada de Edson Álvarez al CAR ocurre en medio de una incertidumbre en su carrera deportiva luego de ser marginado de la actividad con el Fenerbahce turco, donde ni siquiera fue convocado para el último compromiso oficial del club ante el Eyupspor el fin de semana.

Mateo Chávez, durante un amistoso con el Tricolor. Mexsport

La relación entre el mexicano y la institución de Estambul parece rota: apenas ha sumado 108 minutos en los últimos 20 encuentros, afectado por problemas físicos, suspensiones y rotaciones técnicas. Ante este panorama, la directiva turca no hará efectiva la opción de compra, dejando el futuro de Álvarez —cuyo pase pertenece al West Ham— en el aire ante el inminente riesgo de descenso del equipo inglés.

Para Edson, el Mundial representa la plataforma definitiva para recuperar su valor de mercado, tasado actualmente en 18 millones de euros.

En la otra cara de la moneda, Mateo Chávez arriba a la capital con la moral en alto tras cerrar su primera campaña en el balompié neerlandés. El lateral canterano de Chivas se estrenó como goleador con el AZ Alkmaar en la jornada final de la Eredivisie ante el NAC Breda.

Pese a que su adaptación fue interrumpida por lesiones, el zaguero de 22 años suma 20 partidos disputados y un rol activo en la clasificación de su equipo a la próxima edición de la Europa League.