El Director Técnico mexicano, Javier Aguirre volverá a tener actividad después de la larga pausa por la fecha FIFA internacional, al enfrentarse al Rayo Vallecano por la fecha 13 de LaLiga.

El equipo del “Vasco” Aguirre busca su segunda victoria luego de cinco juegos disputados hasta el momento, en los que ha sumado dos empates y dos victorias y una única victoria ante el Elche.

Los resultados hasta el momento mantienen al Valencia en zona de descenso, en la penúltima posición de la clasificación con 9 puntos sólo por encima del Málaga (5 unidades), tras 12 fechas disputadas.

Hemos puesto énfasis en ello, en la creación y en la finalización, en el tema de profundidad, y estamos en ello, estamos trabajando en ello. Yo creo que a ver si mañana somos capaces de hacer, de corroborar esto que estoy diciendo y ver un mejor futbol de nuestra parte y traernos un buen resultado de Madrid”, comentó este viernes el estratega mexicano.

La única victoria por goleada que ha conseguido el Valencia con Aguirre al frente fue en la Copa del Rey, 0-6 contra el Tavernes de la Valldigna (conjunto de sexta categoría) el 10 de noviembre de 2026 en el Camp de Mestalla.

Recibe el "Vasco" a compatriotas de la Liga Mx

La cuentas oficiales del Valencia informaron que recibieron en las instalaciones del equipo a una comitiva de clubes de la Liga Mx, que fueron recibidos por el Director Técnico mexicano, Javier Aguirre, quien apenas en el verano pasado fungió como el estratega de la Selección Mexicana de Futbol para enfrentar el pasado mundial de la FIFA 2026.

Los clubes con representación en la visita fueron Atlético Tijuana, Pachuca, San Luis y Chivas.