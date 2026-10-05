GP de México alista la ruta para renovar con la F1 más allá de 2028: "No hay razón para no lograrlo"

El Gran Premio de México inicia en el 2026 un nuevo contrato de tres años con la Fórmula 1 y, aunque el 2028 parece muy lejano, Federico González Compeán, director de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya tiene trazada la ruta para negociar otra renovación y, considera, que el país tiene los argumentos suficientes para mantenerse en el calendario.

Durante el anuncio de la llegada de la Fórmula 2 a México para el 2027, Compeán señaló que espera comenzar las negociaciones con la F1 pronto y, aunque existe un importante número de sedes por ingresar al calendario, él confía en que la carrera de México se ha establecido de forma positiva.

“Yo creo que como todos los años o como todas las veces que se ha renovado, empezaremos a finales de este año, principios del año que entra, que es cuando normalmente se ha hecho”, dijo Compeán, quien destacó que existe el trabajo conjunto entre la promotora CIE, el gobierno de la Ciudad de México y la inversión privada.

Estamos todos alineados, la ciudad entiendo está contenta, es decir, ha sido un proyecto ganador, que es el más largo tiempo en el que ha estado Fórmula 1 en México en esta ocasión, en esta tercera ocasión. Así que yo lo veo positivo”.

“No hay razón para no pensar que pudiéramos llegar a una renegociación, Fórmula 1 está contento”.

El directivo señaló que si bien otras carreras han salido del calendario para dar paso a nuevas sedes o el regreso de anteriores, el país ha demostrado a la organización que es un éxito no solo en pista sino también comercial.

“Es cierto que Fórmula 1 tiene muchos interesados, pero quiero pensar que Fórmula 1 también está contento con lo que hacemos, no solo la afición mexicana, sino todos los organizadores. Entonces creo que habrá manera de ponerse de acuerdo.

La confianza en conseguir una renovación incluso lo hace pensar en que podría ser posible traer a todo el circo de categorías antesala de un fin de semana de Europa. Con la llegada de la Fórmula 2, Compeán no descarta la Fórmula 3 en un futuro.