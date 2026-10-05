Noel León y Rafael Villagómez se ilusionan con correr en el GP de México de F2 en 2027

El anuncio del arribo de la Fórmula 2 para el 2027 como parte del programa del Gran Premio de México para el próximo año tiene ilusionados a los pilotos locales Noel León y Rafael Villagómez, quienes a pesar de no tener sus asientos confirmados oficialmente para el próximo año esperan rodar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Estoy muy emocionado de que se haya dado a conocer en este mes tan importante que es para para México con la Fórmula 1”, explicó León quien no corre en el circuito capitalino desde que militó en la Fórmula 4 local: “Tuve la oportunidad de correr aquí y sé lo que se siente entrar al estadio con el millón de gente que hay en el estadio y la emoción y la vibra de todo México, así que poder tener otra oportunidad del próximo año de correr aquí en casa sería muy bueno y sería muy emocionante”, dijo León.

El integrante del equipo Campos se encuentra en la sexta posición del campeonato de pilotos cuando restan dos rondas en Qatar y Abu Dhabi, carreras en las que espera sumar experiencia de cara al 2027, donde si bien no ha anunciado un equipo, se encuentra en negociaciones para cerrar su lugar.

El mexicano Rafael Villagómez logró el podio en la carrera sprint en Speilberg. Redes

“Mi equipo es el que se encarga de ver lo mejor para mi futuro. Ahorita estoy sumamente enfocado en mi temporada de Fórmula 2, quedan dos rondas y podemos hacer grandes grandes cosas. Las últimas dos carreras no han salido como esperábamos, Bakú nos faltó un poquito de ritmo, pero estoy seguro que en Qatar y Abu Dhabi iremos muy fuertes y podemos remontar en el campeonato”.

Por su parte, Rafael Villagómez, integrante del equipo VAR, y que este año ha logrado tres podios, indicó que espera cerrar de buena forma el 2026, su segundo año en la categoría.

“Creo que tuvimos un principio de temporada muy bueno y más que todo a finales del año pasado dimos un buen salto. Trabajamos juntos en todo el equipo como yo trabajamos mucho para encontrar más bien lo que faltaba en la clasificación. Y creo que a principio de año se vio muy muy claro este salto”, indicó Villagómez quien espera estar presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2027, una pista donde nunca antes ha corrido.