GP de Hungría: Hamilton domina la FP2 mientras Checo Pérez se enfoca en el ritmo

Ferrari ha dado una muestra de que tiene el potencial para, de nueva cuenta, pelear por la victoria en el Gran Premio de Hungría de la F1 2026 luego de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc se ubicaron en las dos primeras plazas, esto ante unos Mercedes que siguieron buscando el ritmo en una pista donde la potencia del motor no es tan importante.

Las simulaciones de los neumáticos blandos se vieron interrumpidas por un accidente del argentino Franco Colapinto. El sudamericano e integrante de Alpine impactó cuando colocó su set de gomas blandas y perdió el control de su monoplaza en la última curva antes de ingresar a la recta principal provocando una bandera roja y, deteniendo la sesión por cinco minutos.

Hamilton colocó una vuelta de 1m18.729s para superar el registro previo de su compañero Leclerc ganando por 0.148s. Los dos coches de Maranello fueron los únicos en estar en el rango del 1m18.

Lando Norris se posicionó tercero pero a medio segundo de diferencia de Hamilton. Max Verstappen, quien se quejó de no sentirse cómodo con el monoplaza respecto a la FP1, se posicionó cuarto a seis décimas de segundo seguido por el Mercedes de George Russell, el último competidor a menos de un segundo de Hamilton.

Isack Hadjar, Liam Lawson, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad cerraron el top 10, pero con una diferencia ante Hamilton entre uno y 1.5 segundos.

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, finalizó 13. El italiano no rodó en la FP1 y tardó en encontrar el ritmo. El piloto de Mercedes tuvo diversas salidas de pista.

¿Dónde finalizó Sergio Pérez la FP2 en Hungría 2026?

Sergio Pérez continuó con un programa de recolección de información finalizando en la posición 20. Como el mexicano esperaba, Aston Martin ha dado un salto y aunque en la FP2 solo tuvieron a Fernando Alonso se ubicó justo entre los dos coches de Cadillac.

Sergio Pérez finalizó en el puesto 20 el viernes en Hungría. REUTERS

Aston afrontó complicaciones con el coche de Lance Stroll. El canadiense tuvo un retiro en la FP1, pero dado que portan un paquete de actualización de más de 16 piezas no tuvieron el coche listo para regresar a la sesión final del viernes.