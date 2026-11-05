GP de Brasil 2026: ¿Cuándo y dónde ver la Fórmula 1 en vivo?

La Fórmula 1 entra en su etapa final, pues solo quedan cuatro fechas en el calendario, por lo que este fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, se disputará el Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace, circuito caracterizado por su alta carga aerodinámica y curvas enlazadas de alta velocidad, siendo uno de los trazados más técnicos del campeonato.

Ya con el título definido en favor del piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, la atención se pondrá en aquellos que aún disputan el subcampeonato mundial de pilotos, pues entre el segundo y cuarto lugar en la clasificación solo hay 16 puntos de diferencia.

Los pilotos que cuentan con posibilidades matemáticas de terminar en la segunda posición del mundial son Max Verstappen, Lewis Hamilton, George Russell y Charles Leclerc. Pese a que dicho lugar en la clasificación final no es recompensado, sí tiene un gran peso en puntos importantes en el campeonato de constructores.

Sin embargo, para esta jornada, Max Verstappen parte como uno de los favoritos para llevarse la carrera del domingo, pues el ritmo del RB22 ha sido destacado en circuitos de alta carga aerodinámica, como será el de este fin de semana en Brasil.

El monoplaza de Red Bull resucito a partir del Gran Premio de Azerbaiyán. Reuters

El RB22 ha mejorado su equilibrio aerodinámico, su comportamiento en curvas de baja velocidad y la tracción a la salida de estas, cualidades que eran algo que lo mermó durante buena parte de la temporada y que pueden resultar determinantes en Interlagos. El trazado brasileño combina rectas que exigen respuestas efectivas en el despliegue de energía, como la principal, con sectores técnicos y cambios de dirección, especialmente en la zona de Senna y la intermedia.

Sergio Checo Pérez nunca ha subido al podio en Brasil

Uno de los circuitos en los que la suerte no ha acompañado al piloto mexicano es Interlagos, ya que durante sus trece temporadas en Fórmula 1, sus mejores resultados le han alcanzado para ser cuarto en tres ocasiones: 2016 con Force India, así como 2023 y 2021, ambas corriendo para Red Bull.

Cadillac no presentará grandes actualizaciones en el MAC-26 para Interlagos. Cadillac F1

Los resultados de Checo Pérez en Interlagos

Con Sauber en 2011: 13.º

Con Sauber en 2012: abandonó.

Con Sauber en 2012: Con McLaren en 2013: 6.º

Con Force India en 2014: 15.º

Con Force India en 2015: 12.º

Con Force India en 2016: 4.º

Con Force India en 2017: 9.º

Con Force India en 2018: 10.º

Con Racing Point en 2019: 9.º

Con Red Bull en 2021: 4.º

Con Red Bull en 2022: 7.º

Con Red Bull en 2023: 4.º

Con Red Bull en 2024: 11.º

Horarios del GP de Brasil

Práctica 1: Viernes 6 de noviembre, 9:30 horas.

Práctica 2: Viernes 6 de noviembre, 13:00 horas.

Práctica 3: Sábado 7 de noviembre, 8:30 horas.

Calificación: Sábado 7 de noviembre, 12:00 horas.

Gran Premio de Brasil: Domingo 8 de noviembre, 11:00 horas.

¿Dónde ver el GP de Brasil 2026?

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