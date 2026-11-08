10 industrias del futuro de México: ver lo que todavía no existe

Recientemente, la Universidad Panamericana publicó el estudio titulado Industrias del futuro. Cerca de veinte investigadores trabajaron durante más de un año con el propósito de identificar las actividades estratégicas que, mediante una apuesta articulada entre los sectores público y privado, detonarían tasas de crecimiento económico muy superiores a las registradas en las últimas décadas. Se trata de una hoja de ruta orientada a forjar alianzas multisectoriales y a trazar un horizonte de desarrollo de largo plazo para el país.

El análisis parte de una lectura integral de las circunstancias internas y externas de México. Por una parte, evalúa ventajas estructurales como la riqueza de recursos naturales, la infraestructura existente, la posición geográfica y la dinámica demográfica. Por la otra, pondera fenómenos globales determinantes como la desglobalización, la reconfiguración geopolítica, la emergencia climática, la aceleración tecnológica y múltiples variables internacionales que inciden de forma directa en el rumbo nacional.

La investigación incorporó a estudiantes de licenciatura dentro de los equipos académicos y sumó la experiencia de consultores profesionales, facilitando la traducción de estudios técnicos a un lenguaje claro y accesible. Asimismo, se sustentó en consultas directas con líderes empresariales, especialistas de diversos ramos y perfiles vinculados con el diseño e implementación de políticas públicas.

Lejos de presentarse como una conclusión cerrada, el informe propone un punto de partida. Plantea una visión panorámica y flexible, pensada para enriquecerse con el diálogo plural y advertir sobre ventanas de oportunidad sectoriales cuya vigencia no podemos desaprovechar.

En este marco, el estudio destaca 10 industrias prioritarias: transición energética; minería estratégica; manufactura avanzada; economía digital y fintech; logística e infraestructura; turismo médico y de alto valor; salud, alimentación y bienestar; tecnologías emergentes e inteligencia artificial; ecosistema del agua; y desarrollo urbano, vivienda y estilos de vida. Cada una engloba diversas subindustrias y verticales específicas que exigen un análisis puntual.

Para que estos motores funcionen a plenitud, el documento recalca la urgencia de atender condiciones basales como el Estado de derecho, la seguridad pública y la actualización de los marcos regulatorios. A ello se suman ejes transversales con impacto en todas las actividades: innovación tecnológica, inteligencia artificial, sostenibilidad y fortalecimiento educativo.

Las soluciones propuestas delinean rutas de acción precisas. Abarcan modelos modernos para generar, distribuir y almacenar energías limpias, aprovechando el potencial solar y eólico; la tecnificación del riego agrícola con esquemas de reúso industrial; el despliegue de corredores multimodales que integren carreteras, aduanas, puertos y parques fabriles; y la capitalización de minerales críticos como el cobre y la fluorita. Asimismo, contemplan el impulso a la ingeniería nacional, la adopción de servicios financieros digitales bajo un esquema paulatino de inclusión, el diseño de nuevas cadenas agroalimentarias, la gestión del agua tanto como vector clave como sector en sí mismo, y la planeación de mejores esquemas de vivienda, movilidad y servicios, optimizando las cadenas de suministro gracias a la ubicación estratégica de México.

Frente a este horizonte, las universidades enfrentan el desafío de adaptarse con rapidez. Persiste una brecha entre la formación actual y las competencias que demandará el mercado del futuro. No obstante, las instituciones de educación superior pueden consolidarse como catalizadores industriales, facilitadoras del encuentro empresarial, puentes entre lo público y lo privado, y centros de pensamiento capaces de anticipar escenarios y sustentar políticas públicas eficaces.

La academia está llamada a ser una aliada decisiva para vislumbrar lo que aún no existe y edificar los cimientos sociales que sustentan a las infraestructuras productivas. La educación es pensamiento y acción, crítica constructiva y propuesta, rigor técnico y vocación humana, capaz de conjugar el talento de las personas con el potencial de la tecnología. Las universidades deben asumir plenamente ese rol de agentes de transformación.

La historia económica contemporánea, en especial la posterior a la Segunda Guerra Mundial, ofrece múltiples ejemplos de sociedades que lograron coordinarse, trabajar con disciplina y construir economías prósperas con tejidos sociales firmes. El desarrollo de los países no es un hecho fortuito: constituye la consecuencia de decisiones colectivas sustentadas en una visión de largo alcance, rigor informativo y capacidad efectiva de ejecución.