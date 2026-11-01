Verstappen bautiza el Gran Premio de México tras lograr su sexta victoria: "Max-ico"

La relación entre Max Verstappen y el Autódromo Hermanos Rodríguez sumó un nuevo capítulo histórico este domingo. Nada más cruzar la línea de meta para concretar su sexta victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto de Red Bull celebró por el radio con una frase que resonó en todo el paddock: el evento "debería llamarse Max-ico".

El tetracampeón del mundo dejó en claro que el trazado capitalino es su feudo. Su afirmación sobre rebautizar la carrera refleja el dominio estadístico sin precedentes que ostenta en tierras mexicanas, donde ha conquistado el escalón más alto del podio más veces que ningún otro piloto en la historia de la categoría.

Verstappen logró tomar la primera posición tras el incidente de los Ferrari en la arrancada que le abrió la puerta para tomar el liderato después de la primera ronda de parada de pits. El neerlandés partió desde el quinto puesto tras cumplir una sanción de un lugar en la parrilla, pero su ritmo en carrera volvió a ser imbatible.

Al recordar los momentos de tensión del sábado previa a su exhibición dominical, el propio Verstappen explicó cómo el británico de McLaren condicionó su último intento de vuelta rápida:

"Llegué a la curva 12 y me encontré con aire sucio porque iban conduciendo muy despacio, así que perdí un poco de tiempo ahí. Al salir de la curva 12 no podía creer lo que veía cuando vi a Norris. Vi el auto a la derecha, por lo que pierdes tu referencia de frenado y tienes que entrar con un ángulo un poco diferente. En una curva tan estrecha no te puedes permitir eso; ahí fue cuando bloqueé", detalló el piloto de Red Bull.

Pese a ese contratiempo que lo dejó insatisfecho tras la sesión clasificatoria, el monarca de la categoría destacó el gran trabajo del equipo para transformar el comportamiento del RB22 de un día para otro y conquistar “Max-ico”