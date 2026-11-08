Frentes Políticos / 8 de noviembre de 2026

1. Mar de fraudes. De una manera inusual, la Secretaría de Marina, bajo el mando del almirante Raymundo Morales, refrendó su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para contribuir a la seguridad y la paz de las familias mexicanas. ¿Cómo? Ayudó a desmantelar un sitio de fraudes con criptomonedas. En el lugar se realizaba “minería de criptomonedas”, es decir el proceso mediante el cual se validan transacciones y se añaden a un registro digital descentralizado llamado blockchain. Fue en Puebla, donde operaba un sistema para defraudación de alta tecnología. ¡Los pusieron en off

2. Realidades. El término utopías literalmente se refiere a anhelos incumplidos, pero trasladar la palabra para nombrar un proyecto gubernamental, lo ha transformado en tangible realidad. No es para menos. Jesús Sesma, presidente del Partido Verde capitalino, destacó la relevancia internacional que están adquiriendo. Celebró el reconocimiento internacional otorgado por ONU-Habitat al proyecto de las Utopías (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social), galardón concedido a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Infraestructura urbana que se vuelve modelo internacional. Estamos obligados a replicarlo.

3. Black Hawks. La autorización de EU para vender a México 11 helicópteros Black Hawk por mil 75 mdd representa un paso importante para fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de las fuerzas mexicanas en el combate al narcotráfico y las labores de rescate. El Departamento de Estado confirmó que México presentó la solicitud. Defensa, de Ricardo Trevilla, sería clave por su experiencia en la adquisición y operación de estas aeronaves; Hacienda, de Edgar Amador, en el financiamiento, y Cancillería, de Roberto Velasco, en la coordinación bilateral. Una operación que fortalece la cooperación entre ambos países, pocas veces vista.

4. Gobierno avestruz. Una red de huachicol que extraía combustible de un poliducto de Pemex fue desmantelada en el puerto de Manzanillo, en donde autoridades aseguraron tres predios, tres tomas clandestinas, dos pipas y detuvieron en flagrancia a cuatro hombres presuntamente involucrados en el robo de hidrocarburos. El secretario de Seguridad Pública de Colima, Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, informó que el operativo fue resultado de una investigación de inteligencia que se prolongó más de dos meses. Indira Vizcaíno lleva cinco años de gobernadora. ¿Y apenas se dio cuenta?

5. Nido de sospechas. Quien haya sido, Morena o los neoliberales, convirtió con su voracidad al árbitro electoral en una cueva que envidiaría Alí Babá. Tras las consecuencias por el manejo de recursos en la administración de Guadalupe Taddei, la Junta General aprobó designar a 205 funcionarios para cubrir vacantes en las Juntas Distritales Ejecutivas, en áreas como Organización Electoral, Capacitación y Registro Federal de Electores. Pero mientras el INE refuerza su operatividad, Rubén Moreira advierte que las filtraciones del padrón, credenciales y sistemas de seguridad también golpearon la confianza. Y ésa no se reestructura.