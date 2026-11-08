Lo que nos hace humanos

Hay imágenes que explican una época mejor que mil discursos. En una calle marcada por disturbios, un librero permanece frente a su negocio abierto. A su alrededor, el desorden; a su espalda, los libros. La escena plantea una pregunta: ¿qué estamos enseñando a valorar?

Una frase resume la paradoja: “El saqueo elige lo que brilla, no lo que ilumina”. Es una metáfora, no una prueba de motivaciones. Pero nos obliga a distinguir dos conceptos que solemos confundir: precio y valor. El precio se paga; el valor permanece en lo que una persona aprende, comparte y transforma.

Por eso, hablar de cultura sin hablar de educación sería dejar incompleta la reflexión. La educación desarrolla conocimientos, pensamiento crítico y habilidades para decidir. La cultura nos conecta con la memoria, el arte y la convivencia. Juntas amplían nuestra capacidad de comprender al otro y de reconocer sus derechos.

Pero existe una condición indispensable: educar no significa adoctrinar. Una enseñanza que exige repetir respuestas sin permitir preguntas deja de formar criterio y comienza a imponerlo. La cultura tampoco debe utilizarse para manipular emociones, borrar diferencias o convertir una interpretación del mundo en verdad obligatoria. Ninguna ideología, autoridad, empresa o grupo tiene derecho a apropiarse de nuestra conciencia.

Ante imágenes alteradas y mensajes que provocan miedo, aprender a verificar es una forma de libertad. Hay que enseñar a identificar intereses, contrastar fuentes, reconocer sesgos y escuchar argumentos distintos. Una sociedad educada no es aquella en la que todos piensan igual, sino aquella en la que las personas pueden pensar por sí mismas y disentir sin violencia.

Tampoco basta con saber mucho. Una persona instruida puede actuar sin ética, y alguien sin títulos puede poseer enorme sabiduría. El desafío consiste en unir conocimiento, valores y responsabilidad. No formar únicamente personas preparadas para competir, sino ciudadanos capaces de colaborar, respetar y construir.

La violencia no comienza necesariamente con una piedra contra un escaparate. Puede incubarse donde se normalizan el abuso, la humillación, la intolerancia, la impunidad y la indiferencia. Educación y cultura no sustituyen la justicia, las oportunidades ni las instituciones confiables. Pero fortalecen una capacidad esencial: resolver diferencias sin destruirnos.

Aquí aparece una idea decisiva: educar y promover la cultura también es prevenir. La seguridad no empieza cuando llega una patrulla. Empieza en casa, en la escuela, en la conversación que enseña a escuchar, en la biblioteca que despierta curiosidad y en la comunidad que no abandona a sus jóvenes. La prevención no puede quedarse en buenas intenciones. Necesita resultados. ¿Cuántos niños comprenden lo que leen? ¿Cuántos jóvenes permanecen en la escuela? ¿Cuántos distinguen una noticia verificada de una manipulación? ¿Cómo evoluciona la violencia escolar? ¿Cuántas comunidades recuperan espacios de encuentro? Lo que no se mide, no se mejora.

De ahí una agenda concreta: enseñar a razonar y no solamente a memorizar; fortalecer lectura, civismo y alfabetización digital; promover empatía, límites y resolución pacífica de conflictos; abrir bibliotecas, arte y espacios culturales accesibles; involucrar a familias, docentes, empresas, autoridades y organizaciones civiles. Y evaluar resultados sin propaganda. Una nación puede levantar edificios y adquirir tecnología. Pero su futuro también depende de lo que ocurre dentro de las personas: la capacidad de distinguir verdad de engaño, fuerza de razón, libertad de abuso y éxito individual de bienestar compartido.

El librero de aquella imagen representa, simbólicamente, una decisión valiente: mantener abierta una puerta al conocimiento cuando alrededor parece imponerse el ruido. No juzguemos a una sociedad por una fotografía. Aprovechemos su mensaje: ¿qué puertas estamos abriendo nosotros?

La educación nos da herramientas. La cultura nos ofrece horizontes. Los valores orientan nuestras decisiones. El criterio nos protege de la manipulación. Y la confianza nos permite construir juntos. Ninguno de estos elementos es un lujo: son condiciones para una sociedad libre.

Porque una sociedad no progresa solamente por lo que compra o construye, sino por lo que aprende a valorar, cuestionar, respetar y proteger. La violencia puede destruir en minutos. La educación y la cultura permiten construir durante generaciones. ¡Hacer el bien, haciéndolo bien!