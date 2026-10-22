Red Bull resurge en la F1: las mejoras del RB22 que cambiaron su temporada

Después de un inicio de temporada desastroso, en el que los problemas de sobrepeso en el chasis, las deficiencias aerodinámicas y la poca fiabilidad de su unidad de potencia los perjudicaron en ritmo y resultados, Red Bull encontró la tierra prometida tras el parón veraniego, gracias al arduo desarrollo del RB22.

Esta temporada, Red Bull desarrolló la combustión interna de su nuevo motor, mientras que Ford se encargó de la parte eléctrica. Pese a que todos pensaban que sería una temporada desastrosa para los austriacos con su unidad de potencia, terminó siendo lo contrario, solo el comienzo fue lo más complejo.

En términos de velocidad, los Toros Rojos se encontraban a la par de Mercedes, escudería que partió como líder al arranque de la temporada, ya que ambos fueron los únicos equipos en encontrar una interpretación técnica favorable en la relación de compresión del motor.

Max Verstappen durante el GP de Miami. Red Bull Racing

Mientras la FIA estipuló en el reglamento técnico un límite de 16:1 para la relación de compresión geométrica del motor de combustión, ambas escuderías encontraron la forma de alcanzar una relación de 18:1 cuando la unidad de potencia se calentaba a 130 grados.

La relación de compresión del motor describe la diferencia entre el volumen del cilindro cuando el pistón está abajo y cuando sube. En otras palabras, indica cuántas veces se comprime la mezcla de aire y combustible antes de la combustión. Red Bull y Mercedes encontraron la forma de aprovechar esta característica para obtener una mayor relación de compresión, lo que les permitió ganar caballos de potencia extra.

Mercedes y Red Bull encontraron ventajas en el reglamento técnico Mercedes-AMG F1 Team

Pero mientras otras escuderías aprovecharon buena parte de la temporada pasada para desarrollar el monoplaza de 2026; Red Bull se enfocó en la lucha por el campeonato mundial de pilotos ante McLaren, presentando constantes actualizaciones en el RB21 hasta la recta final del 2025 para buscar que Max Verstappen fuera campeón del mundo; esto fue algo que les restó tiempo importante en el desarrollo del auto para la nueva temporada, el cual sufrió múltiples percances en las primeras carreras.

Primer problema de la temporada: sobrepeso en el chasis

Durante las primeras carreras, Red Bull tenía un chasis que pesaba 12 kg por encima de lo establecido en el reglamento de la FIA, de acuerdo con las declaraciones del director técnico del equipo, Pierre Waché. En la Fórmula 1, cada kg extra se traduce en una pérdida de 30 milésimas por vuelta, ya que afecta directamente al desgaste de los neumáticos y provoca problemas de equilibrio. Es por eso que Max Verstappen e Isack Hadjar sufrieron un exceso de subviraje en la entrada a las curvas de cualquier circuito.

Asimismo, las deficiencias aerodinámicas provenientes del sobrepeso no permitían que el auto fuera estable en curvas de alta y baja velocidad, ya que no podían obtener el agarre necesario. Mientras que, en las rectas, el desempeño no era bueno, pues sufrieron problemas con la gestión de energía, lo que no les permitía aprovechar las ventajas de su motor de combustión.

Además, el turbo no respondía como se esperaba en algunas salidas de curva, lo que afectaba la aceleración. A esto se sumaron problemas de fiabilidad en el motor. Las dificultades quedaron reflejadas en los primeros resultados de la temporada: Verstappen abandonó en China y terminó sexto en Australia y octavo en Japón, posiciones que dejaron en evidencia lo mucho que le costaba al equipo competir con escuderías como Mercedes, McLaren o Ferrari.

Laurent Mekies y Pierre Waché salvaron la temporada

Después del parón veraniego, el desarrollo del RB22 fue notable. Pese a que Red Bull no recibió el ADUO 2, ya que para la FIA eran la referencia en cuanto a rendimiento de motor en la categoría, el equipo centró sus esfuerzos en mejorar la eficiencia aerodinámica del monoplaza, donde las claves fueron las constantes modificaciones en los pontones, el suelo y la suspensión trasera. Dichos cambios se llevaron a cabo para reducir el peso del auto, algo que consiguieron al disminuirlo cerca de siete kg.

Laurent Mekies, director de Red Bull. Reuters

Para mejorar la gestión energética, Red Bull y Ford encontraron la manera de aprovechar mejor la energía eléctrica junto con el motor de combustión, recuperando más energía al frenar y administrándola para disponer de potencia en los momentos clave, especialmente al salir de las curvas, que era uno de sus puntos débiles durante la temporada.

El circuito de Bakú los potenció como el equipo a vencer

Las actualizaciones para los GP de Azerbaiyán y Malasia trajeron cambios en el suelo, el difusor y los pontones, además de un nuevo alerón delantero. Estas mejoras ayudaron a generar una mejor carga aerodinámica y dieron mayor estabilidad al monoplaza en las curvas de baja velocidad. El trabajo rindió frutos y permitió a los austríacos recuperar competitividad hasta conseguir dos victorias consecutivas en Malasia y Singapur, lo que ahora los convierte en el equipo a vencer.