Karen Ríos conquista la plata para México en lucha de playa en Dakar 2026

La deportista mexicana Karen Ríos Silva conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de disputar la final femenil de lucha de playa en la categoría de 45 kilogramos. La representante de Oaxaca cayó 3-1 ante la senegalesa Ndeye Diatta, quien se quedó con la presea dorada ante su público.

Con este resultado, la atleta oaxaqueña se convirtió en una de las protagonistas de la delegación mexicanaen la justa internacional, al sumar una nueva medalla para México en Dakar 2026 y subir al podio en una de las disciplinas de combate de la competencia.

Desde los primeros momentos del enfrentamiento, ambas luchadoras protagonizaron un intenso duelo por el control del área. Diatta tomó la ventaja inicial al conseguir sacar a Karen Ríos del espacio de competencia, acción que le permitió colocarse 1-0 en el marcador.

La mexicana intentó responder mediante diferentes recursos técnicos, con agarres de brazos y piernas, además de buscar proyecciones que le permitieran derribar a su rival y darle la vuelta al resultado. Sin embargo, la representante de Senegal mantuvo la presión durante el combate.

Karen Ríos pierde el oro tras polémica revisión arbitral en Dakar 2026

Uno de los episodios más determinantes de la final llegó cuando Karen Ríos ejecutó una proyección que inicialmente fue calificada con tres puntos por los jueces. La acción parecía colocar a la mexicana en una posición favorable para quedarse con el oro; sin embargo, la delegación senegalesa solicitó una revisión arbitral.

Tras analizar la jugada, el cuerpo arbitral decidió anular la puntuación otorgada a la mexicana, una determinación que cambió el desarrollo del combate y permitió que Ndeye Diatta conservara la ventaja en el marcador.

Pese a la decisión, Karen Ríos Silva no bajó los brazos y continuó buscando la remontada. La luchadora mexicana consiguió sumar un punto durante los últimos segundos, pero el tiempo no fue suficiente para revertir el resultado.

De esta manera, Ndeye Diatta se adjudicó la medalla de oro, mientras que Karen Ríos Silva conquistó la plata para México en la categoría femenil de 45 kilogramos de lucha de playa en Dakar 2026.

Aunque no pudo quedarse con el primer lugar, la deportista oaxaqueña firmó una destacada actuación al alcanzar la final y asegurar una presea para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud, resultado que fortalece la participación de la delegación nacional en esta competencia internacional.