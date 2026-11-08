Armando González anota su primer gol en la liga de Grecia, pero Olympiakos no pasó del empate

Armando González anotó su primer gol en la Liga de Grecia. En el duelo ante PAOK, correspondiente a la Jornada 10 del torneo liguero, la ‘Hormiga’ anotó el 1-0 a favor del Olympiakos y finalmente se estrenó en dicho certamen. Además de meter un tanto, el exdelantero de las Chivas imitó el festejo de Cristiano Ronaldo, pero no le pudo dar la victoria a su equipo y terminaron conformándose con un empate a un gol.

Armando González llegó a seis goles con Olympiakos de Grecia

Dicho tanto representó el primero de Armando González en la liga de Grecia. Tras seis partidos jugados en esta competencia, en el séptimo finalmente llegó esta ansiada anotación. El gol cayó al minuto 58, cuando apenas tenía dos minutos dentro del terreno de juego. Cómo le ha hecho en múltiples ocasiones desde que llegó a Europa, salió del banquillo y de inmediato respondió.

Este gol fue el primero en la Liga de Grecia, pero ya el sexto como delantero del Olympiakos. Previamente ya había marcado tres tantos en la Copa de Grecia, dos más en Europa League y este el más reciente. Así, Armando llegó a seis tantos en poco menos de 800 minutos de acción con el equipo griego.

¿Cómo fue el empate entre Olympiakos y PAOK?

En la primera parte, ninguno de los dos equipos se hizo daño. Aunque Olympiakos tuvo gran dominio de la posesión de balón con el 73%, las mayores jugadas de peligro fueron para el PAOK. La más cercana al gol fue al minuto 30 tras un remate de Christos Zafeiris, la cual se fue apenas por un costado del arco rival. Así, el partido se fue sin goles al descanso.

Para la segunda mitad, Olympiakos sí reflejó su dominio con la esférica ya con jugadas de peligro. Pero al minuto 56, un cambio fue clave para el desarrollo del juego. En sustitución de Marius Mouandilmadji, Armando González ingresó al terreno de juego en busca de darle la ventaja a su equipo, lo cual logró unos segundos después.

Al 58’, tras una jugada por la banda derecha, Jota Silva mandó un centro raso que recorrió toda el área. Ya con el arco abierto, la ‘Hormiga’ solamente la empujó al fondo de las redes y así convirtió el 1-0 que hizo estallar el Stadio Georgios Karaiskakis. Tras su gol, el delantero mexicano emuló el festejo de Cristiano Ronaldo y celebró con el brinco tradicional del astro portugués.

Sin embargo, al minuto 71 cayó el gol del empate por parte del PAOK. Tras un error en la salida, Andrija Zivkovic sacó un tiro potente que pegó en el poste y se metió al arco para empatar 1-1 el encuentro. Tras esto, Armando estuvo cerca de su doblete, pero el arquero rival atajó de manera correcta y el partido finalizó 1-1.