Chivas, por el liderato y el invicto ante León: Previa y posible alineación

León y Chivas se enfrentan este domingo en el cierre de la Jornada 16 del Apertura 2026 y llega con escenarios muy distintos para ambos: La Fiera pelea por asegurar su lugar en la Liguilla, mientras el Rebaño Sagrado llega con tres victorias consecutivas y la opción de pelear por la cima.

La presión recae principalmente en los locales, que necesitan sumar para no depender de resultados ajenos en la última jornada, en un estadio donde históricamente han sido fuertes pero donde Chivas llega con argumentos sólidos tras su buen momento ofensivo y defensivo.

Chivas busca el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

Chivas se juega el liderato e invicto del Apertura 2026 ante León

El Guadalajara llega con 29 puntos en 15 partidos y una diferencia de +11, por lo que una victoria de cualquier marcador lo colocaría en 32 unidades y, con un 1-0 o superior, le permitiría superar a Cruz Azul en la tabla general.

Una supuesta victoria le permitiría ser el nuevo primer lugar del torneo. Un empate lo dejaría en 30 puntos y tercero, detrás de Cruz Azul y América (+15).

Además del liderato, el Rebaño defiende su condición de único equipo invicto como visitante en el Apertura 2026: en siete salidas acumula tres triunfos y cuatro empates (13 de 21 puntos posibles), con 10 goles a favor y apenas cinco en contra.

Conservar esa marca ante León sería un activo importante de cara a la Liguilla y cerraría la fase regular sin derrotas fuera del Akron.

El contexto histórico añade peso: Chivas no gana en el Nou Camp desde julio de 2023, aunque llega con la mejor defensa del torneo y el impulso de victorias recientes ante Necaxa, Monterrey y Atlante.

Para Gabriel Milito y su plantel, este partido es la oportunidad de tomar el control del torneo antes del duelo final ante Cruz Azul en casa.

Posibles alineaciones del León vs Chivas de la J16

LEÓN

Portero: Óscar García

Portero: Óscar García Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Christopher Mora

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez / Daniel Arcila, Edgar Guerra

Delanteros: Alfonso Alvarado, Ismael Díaz

CHIVAS