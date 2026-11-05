Checo Pérez responde a los rumores sobre su salario millonario y el futuro de Cadillac

En la antesala del Gran Premio de Sao Paulo, Sergio 'Checo' Pérez abordó dos temas que han surgido en la semana: el primero, la posible venta de TWG de sus acciones sobre el equipo Cadillac F1, además de aclarar los reportes sobre su millonario salario con la escudería americana que ganará desde el 2027 hasta el 2029 luego de su extensión de contrato.

Ante los rumores surgidos en Estados Unidos de que Mark Walter busca compradores para la participación de TWG en Cadillac F1—valuada en 3,000 millones de dólares— debido a presiones legales en su país ante el proceso legal que afronta, y que podrían llevarlo a desprenderse de su parte del equipo de F1, Checo Pérez dijo que no tiene temores y mantiene la tranquilidad dado que confía en el respaldo del grupo General Motors.

Sí, obviamente estoy bastante tranquilo al respecto. Sé quién está detrás del proyecto. Quiero decir, GM es uno de los fabricantes más grandes actualmente en la Fórmula 1. No creo que tengan ningún problema", afirmó el mexicano.

Asimismo, Checo aclaró que una reestructuración accionaria entre los inversionistas no alterará la labor técnica dentro del garaje ni las metas a largo plazo.

Sobre los otros, TWG, no sé si quieren recuperar parte de su inversión o algo por el estilo, pero no creo que vaya a cambiar la estructura en absoluto. Para mí, lo más importante es que el equipo se concentre en las carreras", agregó.

Por otro lado, Pérez también fue cuestionado sobre las cifras filtradas tras la extensión de su contrato. Dicho acuerdo, estimado en 100 millones de dólares por tres años (unos 33 millones de dólares anuales con bonos) y que lo ubicaría dentro de los seis mejores pagados de la parrilla, el originario de Jalisco señaló que Cadillac apuesta por él dado que conoce el valor que puede aportar al proyecto.

"Creo que al final Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto. Quien realmente entiende de Fórmula 1 sabe el nivel al que estoy manejando y al que he estado manejando en los últimos años. Así que, por un lado, estoy tranquilo. Y por el otro, Cadillac también entiende perfectamente la situación en la que me encuentro", concluyó el tapatío.