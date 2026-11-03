Kimi Antonelli se coronó en México gracias al amuleto de una niña mexicana

La historia de Andrea Kimi Antonelli y el Autódromo Hermanos Rodríguez perdurará en los libros memorables de la Fórmula 1, no solo por coronarse como el campeón más joven en la historia de la categoría o por romper la racha de 73 años sin un monarca italiano, sino por portar un detalle especial en su indumentaria: una pulsera artesanal que le entregó Emma García, una niña mexicana que, al igual que el italiano en su momento, sueña con llegar a la cima del deporte motor.

El regalo de Emma a Kimi Antonelli no solo acompañó al integrante de Mercedes durante el Gran Premio de México, sino que también estuvo presente cuando subió al podio para festejar su coronación como campeón mundial. Un gesto que terminó por sacarle un par de lágrimas a la pequeña, quien encontró en el corredor de Mercedes una inspiración para seguir forjando su camino en el karting.

¿Cómo logró darle la pulsera?

El amuleto lo forjó durante la semana previa al Gran Premio de México, esperando el momento preciso para entregárselo y que así la suerte lo acompañara en uno de los circuitos más desafiantes para los actuales monoplazas. Sin embargo, la fortuna también acompañó a Emma García, ya que participó en el programa de la categoría llamado “Grid Kids”, iniciativa que permite a los niños convivir con los pilotos de la Fórmula 1.

La pequeña tuvo la oportunidad de estrechar la mano de Kimi Antonelli y, en ese instante, aprovechó para entregarle la pulsera que le preparó, la cual llevaba el nombre del corredor y su número. Al instante, el de 20 años se la colocó en la muñeca izquierda y agradeció el gesto. Horas más tarde, durante la ceremonia de premiación, la niña vio que la llevaba puesta.

Así, un pequeño regalo terminó conectando los sueños de dos pilotos que hoy se encuentran en etapas muy distintas de sus carreras, pero que comparten una misma pasión por el automovilismo.

Detrás del encuentro, hay talento y ambición

Emma García también sueña con llegar en algún punto de su vida a la Fórmula 1. No solo lo busca a través de su ambición, sino que lo plasma por medio de su talento, debido a que tiene mucha proyección a nivel nacional e internacional, ya que forma parte del programa de jóvenes pilotos de Escudería Telmex, que ha fomentado y apoyado carreras importantes de figuras del deporte motor en México, como Sergio Checo Pérez, Daniel Suárez, Memo Rojas y, actualmente, Noel León, quien corre en Fórmula 2.

Con apenas 10 años, Emma García ha demostrado su talento en la IAME Series Italy, donde consiguió el séptimo lugar entre 16 participantes. Su resultado cobra relevancia porque se trata de una categoría internacional de karting que reúne a jóvenes pilotos de Europa, Asia y América, bajo condiciones de igualdad mecánica: todos utilizan el mismo motor IAME X30 Water Swift y neumáticos idénticos. Esto significa que las diferencias se marcan principalmente por la habilidad al volante y la precisión de cada niño. Además, es una vitrina para observar a los talentos infantiles que aspiran a construir una carrera en el automovilismo profesional.