Giro de Italia 2026 inicia sin Isaac del Toro: por qué no corre el mexicano y qué pasó

El Giro de Italia comienza este viernes con salida en Bulgaria y un pelotón marcado por ausencias relevantes que modifican el equilibrio competitivo de la carrera. Entre ellas destaca la del mexicano Isaac del Toro, uno de los nombres emergentes tras su actuación en la edición anterior.

El protagonismo recae en Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023, quien disputa por primera vez la carrera italiana. El danés inicia como principal candidato en un contexto sin varios de los referentes del ciclismo internacional, incluido Tadej Pogacar, ausente para priorizar su calendario.

La lista de bajas también incluye a Remco Evenepoel, Tom Pidcock y Paul Seixas, lo que reduce la densidad competitiva en la lucha por la clasificación general. En ese escenario, el equipo Visma Lease-a-Bike estructura su estrategia alrededor de Vingegaard, acompañado por gregarios con experiencia en alta montaña.

Ausencia de Isaac del Toro

La ausencia de Isaac del Toro responde a una decisión de planificación deportiva dentro del equipo UAE Team Emirates. El corredor no fue inscrito en la carrera como parte de un proceso de desarrollo que busca reducir la exposición a la presión competitiva en Grandes Vueltas.

La determinación no está vinculada a sanciones ni a una lesión vigente. Desde antes de su caída en la Vuelta al País Vasco, el equipo optó por el calendario del bajacaliforniano. La estructura técnica considera prioritario su crecimiento progresivo dentro del pelotón internacional.

Directivos del equipo han señalado que el enfoque actual busca evitar una sobrecarga de expectativas tras su desempeño en 2025, donde se consolidó como una de las revelaciones de la competencia italiana. El plan contempla su presencia en otras pruebas de alto nivel, incluido el Tour de Francia, donde asumiría un rol de apoyo.

Un Giro condicionado por ausencias

La edición 2026 presenta un recorrido de alta exigencia con cerca de 49,000 metros de desnivel acumulado y varias llegadas en alto que favorecen a escaladores. El trazado incluye una contrarreloj individual superior a 40 km y etapas de montaña en los Apeninos y Alpes italianos.

El perfil de Jonas Vingegaard se ajusta a las características del recorrido. Su historial reciente incluye triunfos en la París-Niza y la Volta a Catalunya, resultados que refuerzan su condición de aspirante principal.

El Giro concluirá en Roma el 31 de mayo, con un pelotón que, pese a las ausencias, mantiene una amplia lista de contendientes al podio. Sin embargo, la estructura competitiva inicial sitúa al ciclista danés en el centro de la disputa por la maglia rosa.