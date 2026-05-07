Crisis en el Real Madrid: Investigación oficial tras altercado entre Valverde y Tchouaméni

La calma habitual de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas fue abruptamente interrumpida este jueves. Lo que comenzó como una sesión preparatoria estándar para los próximos compromisos ligueros terminó en un escándalo institucional que obliga al club a tomar medidas drásticas. A través de un comunicado, la entidad blanca confirmó la apertura de expedientes disciplinarios para dos de sus figuras más relevantes: el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni. Valverde fue quien terminó peor y fue llevado a un hospital tras un golpe en la cabeza.

Los hechos, ocurridos durante el primer tramo del entrenamiento dirigido por el cuerpo técnico, escalaron rápidamente ante la mirada atónita del resto de la plantilla. Según testigos presenciales, una disputa por un balón dividido durante un ejercicio de presión desencadenó un intercambio de reproches que subió de tono en cuestión de segundos. Lo que en el futbol suele conocerse como "la tensión del directo" sobrepasó los límites permitidos cuando ambos futbolistas llegaron a las manos, obligando a sus compañeros y a los miembros del staff técnico a intervenir físicamente para separarlos y evitar que las consecuencias fueran mayores.

Comunicado del Real Madrid sobre la pelea de sus jugadores. Real Madrid

Ante la gravedad de lo sucedido, el club decidió actuar de oficio de manera inmediata. El protocolo de régimen interno del Real Madrid es estricto respecto a las faltas de respeto y los actos de violencia entre integrantes del equipo. La apertura de estos expedientes implica una fase de instrucción donde se recabarán los testimonios de los presentes y se analizarán los informes del delegado de campo.

Las sanciones, que podrían oscilar desde multas económicas de cuantía elevada hasta la suspensión temporal, buscan preservar la disciplina de un vestuario que históricamente se ha caracterizado por su unidad.Este incidente llega en un momento delicado de la temporada, donde están de frente a ver coronarse al FC Barcelona el domingo de sumar un punto en el Clásico.

La directiva pretende cerrar el proceso con la mayor celeridad posible para minimizar el impacto mediático y deportivo, dejando claro que nadie, independientemente de su estatus en el once titular, está por encima de los valores institucionales del Real Madrid.