Así es el gimnasio de lujo que tendrá México para el Mundial 2026

Tras una renovación profunda, y con la presencia de Jared Borgetti y Braulio Luna, el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento de la FMF que estará utilizando la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, fue presentado de manera oficial.

En busca de consolidar el compromiso entre la actividad física y el deporte, fue presentado el gimnasio oficial de la Selección Mexicana, mismo que estarán utilizando en la concentración de cara -y durante- el Mundial 2026.

En colaboración con Smart Fit, Jared Borgetti -segundo máximo goleador de la Selección Mexicana- aseveró la importancia que tiene el trabajo en el gimnasio actualmente para un futbolista:

El gimnasio es el complemento de lo que hace mejor a un deportista de alto rendimiento. Para que nuestra Selección compita, hay que estar preparados y tener lo mejor posible para llegar a estas instancias”.

Por su parte, Braulio Luna -campeón de Copa Oro con el Tri en 1998- fue contundente sobre la relevancia de los distintos aspectos que debe cuidar un deportista de alto rendimiento:

No te basta estar fuerte si no eres rápido, ni ser rápido si no tienes resistencia. Estoy muy contento de que cada vez se profesionalice más esto”.

La Selección Mexicana y Smart Fit unen fuerzas de cara al Mundial 2026. Bernardo Ferreira

Los lujos en el gimnasio del CAR

Ubicado en el edificio Gianni Infantino, estos son algunos de los elementos más importantes con los que cuenta el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento de la FMF, mismo que recibirá a los futbolistas de la Selección Mexicana a partir del 5 de mayo de cara al Mundial 2026:

- Pantallas alrededor de todo el gimnasio.

- Un segundo piso en donde se encuentran las oficinas de directivos, incluyendo la de Javier Aguirre, actual técnico de la Selección Mexicana.

- Discos calibrados, mancuernas y pelotas medicinales.

- Bicicletas, caminadoras y decenas de máquinas que benefician tanto la resistencia como la fuerza de cada uno de los jugadores.

Reproducir El gimnasio de la Selección Mexicana cuenta con máquinas en pro de la fuerza, velocidad y resistencia de los jugadores

- Cámaras hiperbáricas que favorecen a la recuperación de los futbolistas.

- Acceso inmediato al área de nutrición.

- Luminaria y reflejo sobre los vidrios que hace alusión al Big Bang.

- Vista hacia la cancha híbrida que cuenta con cada una de las especificaciones mundialistas por parte de FIFA.

Reproducir El gimnasio de la Selección Mexicana cuenta con vista hacia las canchas que cumplen las especificaciones de FIFA.

* En las instalaciones del CAR, también se cuenta con una zona de hidroterapia con vista hacia las canchas, fomentando la recuperación sin perder detalle del seguimiento a las indicaciones del Cuerpo Técnico.

BFG