Gilberto Mora tiene la calidad para jugar en la Bundesliga: Marco Fabián 

Mientras Europa sigue a la espera de Gilberto Mora, hay quienes idealizan el talento del juvenil en una de las ligas de mayor prestigio y dificultad, la Bundesliga.

Marco Fabián lo imagina en la liga alemana, incluso como un fuera de serie por el físico de 1.68m en referencia a los gigantes con promedio de 1.84.

“Antes veía que en la Bundesliga, el pero en los jugadores era el tema físico, que es un nivel físico de alta intensidad y de muchos duelos. El físico de Gilberto tampoco es el más apto, pero hoy en día ha cambiado el desafío,”, explica Marco Fabián en entrevista con Excélsior.

En los últimos registros de la Bundesliga, el jugador más bajo ha sido el español Bryan Zaragoza (1.64), mientras que el más alto ha sido el francés Skelly Alvero (2-02).

“El mayor ejemplo, hace 6 ó 7 años que yo jugaba en la Bundesliga, era de los más bajitos de la Bundesliga en esas temporadas me situaba en el segundo y tercero más bajo y así me dio para competir”.

Marco Fabián no tiene dudas en la capacidad de adaptación del volante de 17 años. Contemplarlo en la Copa del Mundo le confirma que la Bundesliga es la ideal.

“El futbol va cambiando la calidad y exigencia, la vemos en Gilberto Mora, lo vimos competir en un Mundial y contra selecciones como Inglaterra, demostró estar a la altura, creo que fácilmente podrá estar en un equipo grande de la Bundesliga”.

El jugador de los Xolos de Tijuana en total disputó 216 minutos del Mundial.

“Podría hacerlo bien tanto él como otros jugadores, están los casos de Erik Lira, Brian Gutiérrez, Piojo Alvarado, es gente que tiene la calidad y específicamente de la Bundesliga caerían de manera perfecta”.

Otra campaña alemana sin mexicanos

Pero en un golpe de realidad, Marco Fabián lamenta que la Bundesliga arrancará una temporada más sin presencia de jugadores mexicanos, pese a que el futbol alemán gusta del talento azteca.

"Es triste decirlo. Soy el último mexicano en la Bundesliga, ya pasaron algunos años (desde febrero 2019), es triste porque sabemos la capacidad del mexicano. El talento y la calidad que tiene para ir y poner el nombre de México en alto. Lo hicimos varios como Ricardo Osorio (Stuttgart), Francisco Rodríguez (Stuttgart), Pavel Pardo (Stuttgart), Aarón Galindo (E. Frankfurt), Carlos Salcedo (E. Frankfurt), Chicharito no lo hizo mal (B. Leverkusen), Andrés Guardado (B. Leverkusen) no lo hizo mal en su momento".

En su presentación como embajador de la Bundesliga en México, para promocionar la transmisión de los partidos por Fox, Marco Fabián fue optimista en que pronto se acabará la sequía de compatriotas en Alemania.

"La realidad es que hemos tratado de llevar el nombre de México en alto, hemos dejado huella con campeonatos y creo que el futbol alemán y los alemanes en especial no ven mal al mexicano, aquí nos vamos más a la oportunidad, no todo tiene que ser específicamente porque el jugador no quiera ir, hay casos de jugadores que sí están en su zona de confort, pero son muy pocos. son muchas cosas que influyen para que no vayan tantos mexicanos.

"Pero ojalá que eso cambie, ojalá que esto sea diferente, ojalá que podamos pronto ver a algún mexicano que nos represente en la Bundesliga, porque es una liga importante a nivel mundial, mientras tanto como buenos aficionados mexicanos disfrutemos de la Bundesliga, cada vez veo más mexicanos que van escogiendo equipo favorito".

Chivas, el mejor trampolín a Europa

Tras el fichaje de Armando 'la Hormiga' González al Olympiacos de Grecia, Marco Fabián reconoció a las Chivas del Guadalajara como la entidad de Liga Mx mejor comprometida por catapultar talento al Viejo Continente.

"Chivas es de los que más puedo recordar que brinda toda la oportunidad para que jugadores emigren a Europa, para que probemos esta oportunidad, hoy específicamente el presente está la Hormiga y es algo de aplaudir tanto del Club Guadalajara. También al jugador que está cumpliendo ese sueño como lo hace la hormiga, Y así seguirán saliendo como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, tienen una clase de calidad diferente, ojalá el día de mañana también sean productos de exportación, ojalá que los demás clubes puedan seguir esa línea y que podamos ver más mexicanos en Europa".