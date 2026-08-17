De ídolo a rival: Mora cuenta cómo consiguió la playera de Bellingham

Gilberto Mora se llevó uno de los recuerdos más especiales de su participación con México en el Mundial 2026: la playera de Jude Bellingham, uno de los futbolistas a los que admira desde que era todavía más pequeño.

El juvenil de Xolos de Tijuana reveló que el intercambio con el mediocampista del Real Madrid no surgió de manera improvisada después de la eliminación del Tricolor ante Inglaterra, sino que ambos habían acordado el cambio de camisetas antes de que comenzara el encuentro.

Mora, quien fue reconocido por el gobierno de Baja California por su actuación en la Copa del Mundo, explicó que aprovechó el saludo previo al partido para acercarse a Bellingham y preguntarle directamente si podía regalarle su camiseta al finalizar.

Era un ídolo para mí desde más chiquito. Cuando iba a iniciar el juego, porque ahí nos saludamos, le dije que si me regalaba su playera al final”, relató el futbolista mexicano.

Bellingham aceptó la petición y, tras el silbatazo final, ambos volvieron a encontrarse camino a los vestidores. Fue entonces cuando Mora recordó el acuerdo, pero el seleccionado inglés también sorprendió al pedirle su camiseta al mexicano.

“Ya me dijo que sí, entonces al final que nos encontramos otra vez, yo se la pedí primero y luego él a mí”, explicó.

Un recuerdo después de la eliminación de México

México quedó fuera del Mundial después de caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final, pero las imágenes posteriores al encuentro mostraron uno de los momentos que más llamaron la atención alrededor del joven mexicano.

Bellingham abrazó a Mora mientras ambos caminaban rumbo a los vestidores y posteriormente los dos se quitaron sus camisetas para realizar el intercambio.

De esta manera, Bellingham se quedó con la número 19 del mexicano, mientras que Mora guardó la 10 de Inglaterra que utilizó el futbolista del Real Madrid durante el encuentro.

El gesto tuvo todavía mayor significado para Mora, pues desde antes del choque había reconocido públicamente su admiración por el inglés e incluso había señalado que, si pudiera elegir a algún futbolista con quien compartir la cancha, sería precisamente Bellingham.

Gilberto Mora recibió además un reconocimiento previo al encuentro de Xolos contra Cruz Azul en el Estadio Caliente por su participación con la Selección Mexicana durante el Mundial.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, acudió al vestidor para entregarle una placa al futbolista, quien con apenas 17 años se convirtió en uno de los jugadores mexicanos que mayor atención generaron durante la Copa del Mundo.

Mora también respondió en la cancha. Horas después del reconocimiento, participó con un gol y una asistencia en la victoria 2-1 de Xolos sobre Cruz Azul, para continuar como uno de los jóvenes más destacados de la Liga MX.