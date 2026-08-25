Marco Fabián calienta el arranque de la Bundesliga: "Es la liga con más emoción"

Una nueva campaña de la Bundesliga comenzará el viernes 28 de agosto. Pero en esta ocasión el público mexicano lo vivirá con una emoción distinta, anticipan el exfutbolista Marco Fabián y los talentos que la narrarán jornada tras jornada.

“¿Qué hace especial a la Bundesliga? Los partidos son altamente intensos, hay muchas oportunidades de gol, lo vives en todo el partido, vemos muchos goles y partidos en que cualquiera puede ganarle a cualquiera, eso hace que los partidos sean entretenidos, que sean de ida vuelta, mucha emoción. Veo una liga que es de los mayores ejemplos de emoción al poder ver un partido”, enalteció Marco Fabián en entrevista con Excélsior.

El exjugador del Eintracht Frankurt, campeón de la Copa Alemania 2018, mantiene vivo el recuerdo de su paso por Alemania, al fungir como embajador de la Bundesliga en México y hacer los honores al inicio de la competición junto a la cadena que transmitirá la Bundesliga 2026-2027 en nuestro país.

“Hoy estamos anunciando la Bundesliga para todos los mexicanos, invitarlos a que la vean por Fox. Muy feliz de mi presente, soy presiente del FC Ranger’s de Andorra, vamos para tres años y medio con el equipo, tenemos al equipo completo con 10 mexicanos en la plantilla, soñando con llevar al equipo a previa de competencias europeas, vamos poco a poco”, añadió el último referente mexicano en militar en la Bundesliga del 2016 al 2019.

La primera jornada tendrá en su menú el Bayern Múnich vs Stuttgart este 28 de agosto (12:30 horas). La jornada continuará el sábado 29, con los enfrentamientos Mainz 05 vs Paderborn, Colonia vs Hoffenheim, Union Berlin vs Frankfurt, SV Elversberg vs Leverkusen y B. Dortmund vs Hamburg.

Mientras que la actividad dominical la cerrarán los encuentros Friburgo vs werder Bremen y Augsburgo vs Schalke 04.

La Bundesliga inicia el viernes 28 de agosto con el Bayern Múnich vs Stuttgart. Christian Mendoza/ Excélsior

¿Dónde ver la Bundesliga 2026-2027?

La campaña 2026-2027 de la Bundesliga en territorio nacional será transmitida en exclusiva por Fox y Fox One y Fox+, con las narraciones y comentarios tácticos de Andy Guillaumin, Tonny Valls, Ramón Cáceres y Eugenio Tamés.

“Es una liga llena de pasión, vemos sus estadios siempre llenos sin importar el partido que sea, eso termina de transmitir a los aficionados, siempre estamos pendientes los aficionados por esa pasión del futbol alemán. Es lo que queremos transmitirles, que sigan pendientes de este futbol vistoso, el futbol alemán es pasión y eso hace que se levanten temprano para seguir esos partidos”, dijo Andy Guillaumin.

Por su parte, Tonny Valls expresó que “la Bundesliga tiene características que la hacen única, cercanía con la afición, la influencia de la afición en los clubes y liga como tal es importante, es una liga con muchos goles, muy divertida de ver, equipos muy propositivos. Además de las figuras de talla mundial, hay que ver solamente la delantera del Bayern Múnich. Nuestra misión es esa, la Bundesliga nunca se había vivido como lo hará en Fox, es acercarle la liga a ustedes, quienes la conocen ahora la conocerán al estilo Fox, es una liga con la que se la van a pasar bien”.

Andy Guillaumin, Tony Valls, Ramón Cáceres y Eugenio Tamés. Christian Mendoza/ Excélsior

Ramón Cáceres, del equipo de narradores, destacó su pasión por la Bundesliga con recuerdos de la infancia.

“Me acuerdo de niño levantarme temprano, ver al Stuttgart por Pavel Pardo y Ricardo Osorio, fue mi momento especial de Bundesliga, los vi campeones, para mí un momento muy importante y pensando que era de los más importantes de Alemania, pero fui creciendo y conociendo al resto de los clubes, pero es una liga muy generacional”.

No sólo los jugadores son las estrellas a seguir de la Bundesliga. Los entrenadores tienen su aporte especial para la tanda de cronistas, compartió Eugenio Tamés.

“Bundesliga es cuna de entrenadores importantes, lo vemos con Vincent Kompany que no le fue bien en la Liga Premier de Inglaterra (Burnley). Llega en el 2024 al Bayern Múnich entre dudas, pero ahora vemos que desarrolla su táctica. De técnico anteriores y con gran legado están Thomas Tuchel, Jurgen Klopp y Julian Nagelsmann que han gestionado grandes equipos, es la liga ideal para que se formen los entrenadores".