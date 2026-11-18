André-Pierre Gignac vivió una noche complicada en el futbol amateur al caer en la final de la TeqBeat Soccer League. Aunque lleva seis meses alejado de las canchas profesionales, el histórico goleador de Tigres se ha mantenido activo en la talacha, pero en esta ocasión le tocó perder y cargar con el papel de villano para su equipo.

El conjunto del atacante francés, Benarami FC, se enfrentó en el duelo por el título a SVA FC, escuadra liderada por César “Chorri” de la Peña, exjugador de los Rayados de Monterrey. El equipo del exmediocampista albiazul terminó coronándose campeón tras imponerse con un marcador definitivo de 3-6.

Durante el encuentro, Gignac —quien saltó al campo portando el dorsal 10— fue el foco de la defensiva rival. Como máxima figura del certamen, recibió una marca sumamente pegajosa, propia de una final de Liga MX, al grado de terminar el partido con la camiseta rota tras los constantes forcejeos.

El momento crítico llegó al minuto 47, en la recta final del compromiso. Con el tiempo encima, el delantero tuvo en sus pies la oportunidad de acercar a Benarami FC en el marcador mediante un shootout; sin embargo, contrario a lo que acostumbró en su etapa profesional, falló la ejecución en el instante más determinante del encuentro.

Tras el silbatazo final, durante la ceremonia de premiación, la organización reconoció a Gignac como el campeón de goleo del torneo. El trofeo fue entregado por su excompañero de equipo, el guardameta Nahuel Guzmán, pero el francés tuvo un gesto deportivo al ceder el galardón al máximo anotador del equipo campeón, SVA FC.

Gignac mantiene en suspenso su retiro profesional

A pesar de sumar un semestre completo sin actividad en el máximo circuito, André-Pierre Gignac aún no ha anunciado de manera oficial su retiro de las canchas profesionales. El atacante continúa sin definir públicamente el siguiente paso en su trayectoria, manteniéndose en ritmo únicamente a través de este tipo de torneos locales.