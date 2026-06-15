Giannis Antetokounmpo quiere ir al Heat de Miami; el mexicano Jaime Jáquez Jr. sería sacrificado

El estelar griego Giannis Antetokounmpo desea jugar para el Heat de Miami, reportó ESPN este lunes. El dos veces MVP de la NBA está bajo contrato con los Bucks de Milwaukee para la temporada 2026-27 y posee una opción la 2027-28, pero las conversaciones de traspaso han rodeado a Antetokounmpo desde que la franquicia reveló que estaría abierta a un acuerdo.

Los Bucks han estado explorando opciones de intercambio para el alero de 31 años antes del Draft de la próxima semana, y la situación ha escalado rápidamente.

Según el insider de ESPN, Brian Windhorst, las conversaciones han "intensificado en los últimos siete o 10 días". Giannis Antetokounmpo se ha centrado en querer ser miembro del Heat, y debido a que sólo le queda un año garantizado en su contrato, el jugador ejerce un control significativo sobre su destino.

Para la gerencia del Heat, esta postura de Giannis es vital. La prensa estadunidense destaca que el jugador ha "puesto el dedo en la balanza" para forzar su salida hacia South Beach, lo cual aumenta el apalancamiento de Miami en las negociaciones.

Giannis le dio un título a Milwaukee. X: @Bucks

Aunque el interés es mutuo, cerrar el trato no ha sido sencillo. Los reportes indican que la oferta de Miami gira en torno a Tyler Herro, Kel'el Ware y el mexicano Jaime Jáquez Jr., además de múltiples selecciones de primera ronda, incluyendo la elección 13 en el Draft de este año.

Sin embargo, los Bucks están completamente seducidos por este paquete. La directiva busca maximizar el retorno por una superestrella de su calibre y, para lograrlo, están intentando involucrar a terceros o cuartos equipos en una transacción compleja que les permita evitar una reconstrucción.

A pesar de que Miami es el destino preferido del greigo, otros equipos siguen acechando. Los Celtics han mostrado interés, pero cualquier oferta viable requeriría sacrificar piezas clave de su núcleo actual, como Jaylen Brown, lo que complicaría la estructura y filosofía de juego del equipo de Boston.

El desenlace de esta "novela de verano" se espera para los próximos días. Con el Draft de la NBA a una semana, la presión está sobre Milwaukee para definir el futuro de su máxima figura y evitar que el drama se extienda durante todo el mercado de verano.