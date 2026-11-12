FIFA repetirá en el Mundial Femenil 2027 el mecanismo que estrenó en 2026

La FIFA implementará por primera vez en la historia de la Copa Mundial Femenina un mecanismo para separar a las cuatro selecciones mejor posicionadas en el ranking mundial en el cuadro de eliminación directa. La medida ya se utilizó en el Mundial 2026 y ahora formará parte del sorteo de Brasil 2027.

De acuerdo con el procedimiento publicado por el organismo, los dos equipos mejor ubicados en la clasificación FIFA serán colocados en caminos opuestos, al igual que las selecciones que ocupen el tercer y cuarto puesto.

El objetivo es evitar que los principales candidatos se enfrenten antes de las instancias finales; en caso de que las dos primeras selecciones terminen como líderes de sus grupos y avancen a las rondas de eliminación directa, solamente podrán encontrarse en la final. La tercera y cuarta selección también serán ubicadas en caminos opuestos, como parte de la distribución establecida.

El ranking definirá la distribución

Las posiciones que determinarán qué selecciones aplicarán en esa regla se conocerán con la actualización del ranking mundial el 7 de diciembre, cuatro días antes del sorteo. Esta clasificación servirá para distribuir a los equipos en los cuatro bombos de ocho integrantes.

La Copa Mundial Femenina contará con 32 selecciones; para el sorteo habrá 29 clasificadas, incluido Brasil por ser anfitrión, mientras que los tres lugares restantes se definirán mediante el repechaje, cuya fase se disputará del 23 de febrero al 6 de marzo de 2027.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 11 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Brasil ocupará automáticamente el Grupo A y el primer bombo, mientras que las demás selecciones serán distribuidas de acuerdo con el ranking.

Un mecanismo utilizado en el Mundial varonil

La FIFA ya recurrió a este sistema para la Copa Mundial masculina de 2026, cuando estableció caminos opuestos para las cuatro selecciones mejor clasificadas. España y Argentina ocuparon los dos primeros lugares del ranking utilizado para el sorteo, mientras que Francia e Inglaterra quedaron en el tercer y cuarto de la clasificatoria.

Brasil 2027 será la primera edición de la Copa Mundial Femenina en la que se aplique este procedimiento. El torneo tiene fecha del 24 de junio al 25 de julio y será el primero de esta categoría que se celebre en Sudamérica.