Ghana presumirá ante México a un par de joyitas que se pulen en el Barcelona

Carlos Queiroz, entrenador de la Selección de Ghana, no cuenta con jugadores estelares para la recta final de preparación mundialista por la actividad con sus clubes en Europa. Sin embargo, echa mano de las joyas que prometen un buen futuro y qué mejor que ponerlas a prueba desde este 22 de mayo contra México.

Entre la mezcla de jugadores experimentados y juventud, hay un par de nombres que resaltan en la convocatoria que concentra en territorio mexicano, ambos de las divisiones juveniles del Barcelona.

El defensa David Oduro y el delantero Abdul Aziz Issah. Su presente con la filian del Barcelona, reciente ganador de la temporada 2025-2026 de LaLiga les brinda herramientas para sobresalir y convertirse en las figuras a seguir en el siguiente ciclo mundialista.

Sin embargo, no se puede descartar el destape de ambos si Queiroz apuesta por un abrupto cambio generacional, con los duelos amistosos que le restan antes de la Copa del Mundo.

Oduro, dorsal 18 del Barça Atlètic, se desempeña como defensa. Próximo a cumplir 19 años (12 de junio), arribó a Barcelona para la temporada 2024-2025, coincidiendo con la salida del mexicano Rafael Márquez como entrenador de la filial.

El ghanés es surgido de las fuerzas básicas del Accra Lions, pero logró subir al primer equipo en la temporada 2022-2023; registró 50 partidos y un gol.

“Se trata de un lateral izquierdo muy rápido, que se asocia bien con sus compañeros y se anticipa con facilidad. Además, le gusta sumarse al ataque, donde explota su capacidad de desbordamiento”, menciona la descripción del portal del Barcelona.

Su experiencia en Selección se resume con la categoría Sub-20.

Oduro, de 1.74m, en un papel de lateral puede representar un problema en cuanto a desgaste para los volantes mexicanos como Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Abdul Aziz Issah

En un perfil ofensivo, Ghana cuenta en su concentración en Puebla con Aziz. El delantero de 20 años comenzó a defender los colores blaugrana desde la temporada 2024-2025.

El delantero, extremo zurdo, es procedente del Dreams FC de Ghana, y ha dejado buenas impresiones en el estratega del Barça Atlètic, Juliano Belleti.

“Se trata de un extremo zurdo que se desarrolla mayoritariamente por la banda derecha, jugando a pierna cambiada. Es desequilibrante y tiene un buen disparo exterior”, destaca el sitio de la entidad catalana.

David Oduro, defensa, se formó en las categorías inferiores de Accra Lions. FCBarcelona.com

Al igual que su compatriota Oduro, Aziz a nivel selección tiene fogueo con la Sub-20 de Ghana, con buenas actuaciones en la Copa de África de la categoría.

La ruta de amistosos para la Selección de Ghana, en la que Queiroz resolverá sus dudas y ajustes, será contra México (22 de mayo, en Puebla) y ante Gales (2 de junio, en Toronto).

Para el Mundial 2026, Ghana fue ubicada en el Grupo L junto con las selecciones de Panamá, Inglaterra y Croacia.