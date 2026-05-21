“Es motivo de orgullo”; Aguirre se rinde ante Julián Quiñones

Javier Aguirre no ocultó la admiración que le provoca el momento que atraviesa Julián Quiñones. El técnico de la Selección Mexicana destacó el título de goleo conquistado por el delantero en Arabia Saudita y aseguró que lo hecho por el atacante mexicano le genera orgullo al futbol nacional.

Ahora Julián repite esta historia de que un futbolista mexicano sea campeón goleador en otro país. También es motivo de orgullo”, aseguró Aguirre en la conferencia de prensa previa al partido de este viernes en Puebla frente a la selección de Ghana.

El estratega mexicano incluso comparó el impacto de Quiñones con lo que representaba ver a Hugo Sánchez triunfar en Europa durante los años 80 con el Real Madrid.

Todos veíamos con mucho orgullo los logros de Hugo. Nos daba mucha ilusión prender la televisión para ver al Real Madrid y que Hugo metiera goles”, recordó el técnico de la Selección Mexicana.

Aguirre destacó además que Quiñones mantuvo el nivel pese a los cambios que atravesó su equipo durante la temporada, incluyendo la salida de Pierre Emerick Aubameyang y el cambio de entrenador a media campaña.

“Le cambiaron el entrenador a media temporada, siguió haciendo goles. Le quitaron a Aubameyang y siguió haciendo goles”, comentó el entrenador mexicano sobre el delantero de la Selección Mexicana.

El técnico nacional dejó claro además que el atacante puede desempeñarse prácticamente en cualquier posición ofensiva dentro del esquema mexicano rumbo al Mundial 2026.

“Julián puede jugar en las tres posiciones adelante. Tiene potencia, tiene gol, es veloz y además ayuda mucho hacia atrás”, explicó Javier Aguirre sobre el momento futbolístico de Quiñones.

El lugar de Julián Quiñones dentro de la lista final rumbo al Mundial 2026 parece prácticamente seguro por el momento que atraviesa. Sin embargo, Aguirre dejó claro que oficialmente todavía ningún futbolista tiene garantizado su lugar entre los 26 convocados.

Aquí nadie tiene seguro un lugar. La lista sigue abierta”, advirtió el entrenador de la Selección Mexicana rumbo a la convocatoria final.

Incluso explicó que sigue observando a jugadores que actualmente disputan la final de la Liga MX y reiteró que tomará decisiones hasta el cierre definitivo de convocatoria el próximo 1 de junio.

Dentro de esa competencia interna, Aguirre confirmó que Edson Álvarez y Luis Chávez tendrán minutos este viernes frente a Ghana, luego de incorporarse apenas esta semana tras recuperarse de sus respectivas lesiones.

“Edson vino muy recuperado de su operación de tobillo. Ya entrenó con el grupo completo”, explicó el técnico nacional sobre el mediocampista de la Selección Mexicana.

Sobre Luis Chávez, destacó el trabajo físico realizado después de superar la lesión de ligamentos cruzados y el esfuerzo que realizó para regresar a ritmo competitivo.

“Luis Chávez llegó muy delgado, muy fuerte después de la cirugía”, afirmó Javier Aguirre durante la conferencia en Puebla.

Eso sí, Aguirre adelantó que tanto Edson Álvarez como Luis Chávez serán utilizados con cautela y probablemente no disputen demasiados minutos debido al poco tiempo que llevan nuevamente en competencia.

Finalmente, el técnico mexicano aseguró que ha notado un cambio importante en el ánimo de los futbolistas durante esta concentración rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

“Hace tiempo no veía tanta ilusión por estar en la selección. Dejó de ser una carga para convertirse en un orgullo”, concluyó Javier Aguirre.