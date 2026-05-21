La millonaria cifra que pagó Al-Nassr por su primer campeonato con Cristiano Ronaldo

Cuando Cristiano Ronaldo llegó al Al-Nassr causó una revolución en el mundo del futbol, porque uno de los jugadores más importantes del mundo, con el potencial aún para jugar en alguna liga europea, aceptó un lucrativo contrato para trasladarse a Arabia Saudita donde se esperaba que de inmediato rindiera éxito, aunque al final han tenido que esperar algunos años.

El 30 de diciembre de 2022, Cristiano Ronaldo y el equipo árabe anunciaron el acuerdo multianual, en una jugada que esperaban impulsara el llamado de otros jugadores a la liga asiática.

"La visión que tiene Al Nassr es muy inspiradora y anhelo estar con mis nuevos compañeros en el equipo para lograr más éxitos", dijo el portugués en ese momento.

El costo del primer campeonato de Cristiano Ronaldo

Sin embargo, el deseo del equipo Al Nassr por rápidamente tener éxito apenas se consumó este 21 de mayo cuando ganaron su primera Saudi Pro League desde la llegada de Cristiano Ronaldo luego de haber sido superado en el pasado por Al-Ittihad y un poderoso Al-Hilal.

Las derrotas se han extendido a torneos como la Liga de Campeones de la AFC y la Super Copa de Arabia.

Ahora, levantar el campeonato con el astro portugués como estandarte ha representado una inversión financiera sin precedentes, marcando un hito económico.

Cristiano Ronaldo recibe el trofeo de campeón de liga en Arabia Saudita. Reuters

Para entender la magnitud del gasto que ha asumido la directiva saudí, es necesario recordar las cifras que los medios de comunicación europeos han manejado respecto al acuerdo del portigués.

CR7 percibe un asombroso salario de 235 millones de dólares por temporada, casi 19 millones de dólares mensuales.

Cristiano Ronaldo comanda la lista de Portugal para el Mundial 2026 Reuters

Tomando en cuenta que el atacante luso arribó a la institución a principios de 2023 y que en junio de 2025 firmó una jugosa renovación que lo vincula con el club hasta 2027, el Al-Nassr ha tenido que desembolsar aproximadamente más de 700 millones de dólares en salarios acumulados únicamente para su máxima figura antes de poder consolidar este campeonato.

Sin embargo, esta inversión se ha visto recompensada con una expansión del nombre de la liga árabe, que ha vendido derechos internacionales como nunca antes, además de venta de playeras, un crecimiento en redes sociales, entre otros. Los medios deportivos del mundo han seguido la jornada del jueves para conocer la primera coronación de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr.