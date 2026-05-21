Keylor Navas abandona lado oscuro: Estrellas que jugaron Final de Liga MX

Grandes futbolistas en la historia han pisado las canchas del futbol mexicano, sin embargo, solamente unos cuantos saben lo que es jugar una Final de Liga MX y, pocos menos, conocen lo que es salir campeón en tierra azteca. Este Clausura 2026, Keylor Navas se une a los que buscarán bordar una estrella a su legado.

Estos son cada uno de los campeones del mundo, verdaderos referentes en sus países o talentosos sin igual que ya fueron parte de la Liga MX:

No jugaron ninguna Final de Liga MX

Liderados por Dani Alves, estas son las 15 estrellas que se quedaron sin jugar una Final de Liga MX:

Dani Alves

Lo que comenzó con ilusión en Pumas, terminó en cárcel para el brasileño que llegaba como el futbolista con más títulos en la historia. Dani Alves solamente jugó un semestre con los universitarios, donde terminaron 16º y sin la posibilidad de disputar la Liguilla; para el Clausura 2023 explotó su caso que terminó en rescisión de contrato.

Dani Alves jugó 12 de sus 13 partidos en Liga MX como titular. Mexsport

Sergio Ramos

Jugando 27 partidos en la Liga MX, donde anotó 6 goles, el defensor español portó el 93 en la espalda como máximo referente de Rayados, sin embargo, las dos veces que se encontró en la Liguilla, Toluca se proclamó como vencedor por posición en la tabla (Cuartos de Final, Clausura 2025 y Semifinal, Apertura 2025).

Sergio Ramos no logró sumar ninguna Final con Rayados de Monterrey. Mexsport

James Rodríguez

En su sombrío paso por la Liga MX, el delantero colombiano disputó 31 partidos (1 de Liguilla) con León, quedando eliminado en Cuartos de Final del Clausura 2025 por Cruz Azul y siendo parte de la polémica tras la exclusión del conjunto Esmeralda para el Mundial de Clubes 2025 por cuestiones de multipropiedad.

James Rodríguez solamente llegó hasta Cuartos de Final en Liga MX. Mexsport

Pep Guardiola

Siendo parte del Clausura 2006 con Dorados de Sinaloa, el entonces futbolista español no solamente se quedó sin disputar una Final de Liga MX, sino que descendió y puso fin a su etapa como futbolista profesional, dándole paso a su sitio desde los banquillos; anotó 1 gol en 10 partidos.

Pep Guardiola jugó sus últimos partidos como profesional con Dorados. Mexsport

Eusebio

La pantera negra es considerado uno de los mejores portugueses en la historia, sin embargo, en su paso por México con Rayados de Monterrey (1976) solamente anotó 1 gol en 10 partidos, marchándose rápidamente hacia el Toronto Blizzard de Canadá.

Eusebio únicamente anotó 1 gol en su paso por el futbol mexicano. Mexsport

Bebeto

Campeón del mundo con Brasil en 1994. Seis años después de la conquista con la Scratch, el delantero llegó a México con los Toros Neza para el Invierno 1999, teniendo un pobre rendimiento que a la postre significaría su salida -prácticamente inmediata- del equipo.

Bebeto en su paso por el futbol mexicano con Toros Neza. Mexsport

Óscar Ruggeri

Campeón del mundo con Argentina en 1986. Tras su paso por Italia, el defensor de la Albiceleste llegó al América en 1993, donde no consiguió llegar a ninguna Final; años más tarde se convertiría en entrenador de Chivas, Tecos y de las propias Águilas.

Óscar Ruggeri jugó en América y dirigió a las Águilas, Chivas y Tecos. Mexsport

Antonio ‘Trenecito’ Valencia

Viviendo únicamente 6 meses de contrato con Querétaro, el lateral ecuatoriano fue parte del Clausura 2021 en donde los Gallos avanzaron hasta el Repechaje, instancia en la que fueron goleados y eliminados por Santos; fue su último equipo como profesional.

Antonio Valencia jugó solamente 6 meses en su etapa por el futbol mexicano. Mexsport

Keisuke Honda

En uno de los fichajes más sorprendentes de la última década, el delantero japonés llegó a México con el objetivo de disputar el Mundial de Clubes 2017 con Pachuca, solo que pese a sus 13 goles en el país (3 en Copa MX), abandonó tierra azteca sin conocer lo que fue disputar un partido de Liguilla; eliminados tras Fase de Grupos en Apertura 2017 y Clausura 2018.

Keisuke Honda disputó 2 torneos con los Tuzos en la Liga MX. Mexsport

Bernd Schuster

Campeón de Eurocopa con Alemania y haciendo historia al coronarse con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, el teutón contó con un breve paso por México jugando para Pumas (1996), equipo en el que no logró contender por el título.

Bernd Schuster en su etapa con Pumas tras jugar con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Mexsport

René Higuita

Conocido por su forma de atajar balones con la técnica de El Escorpión, el arquero colombiano defendió la portería de Veracruz entre 1997 y 1998, sumando un total de 30 partidos bajo el arco de los Tiburones Rojos, con los que marcó 2 goles, ambos desde el manchón penal.

René Higuita anotó 2 goles con Veracruz en su paso por el futbol de México. Mexsport

Roque Santa Cruz

Proclamado como uno de los mejores futbolistas en la historia de Paraguay, el delantero de Asunción solamente logró jugar 10 partidos con Cruz Azul (2015), anotando 1 gol y marchándose de la Liga MX con más pena que gloria.

Roque Santa Cruz anotó 1 gol con Cruz Azul en sus 10 partidos en Liga MX. Mexsport

Grzegorz Lato

Considerado uno de los mejores futbolistas polacos en la historia, con quienes disputó tres Mundiales, llegó a México en 1982 para vestir la playera de los entonces subcampeones Potros de Hierro del Atlante, quedándose sin disputar alguna Final; luego de 3 temporadas, sumó 15 goles en 45 partidos y puso fin a su etapa como profesional.

Grzegorz Lato llegó al Atlante una temporada después de que disputaron una Final de Liga MX. Mexsport

Ilie Dumitrescu

Siendo uno de los delanteros rumanos por excelencia de la época, y luego de disputar 3 Mundiales, Dumitrescu se presentó en la Liga MX (1996-1998) con América y posteriormente recaló en el Atlante, conjuntos en los que no logró disputar una Final. Tras su paso por el futbol azteca, regresó a su país para retirarse.

Ilie Dumitrescu jugó en México para América y Atlante. Redes sociales

Dirceu

El mediocampista que disputó tres Mundiales con Brasil (74’, 78’ y 82’) jugó con América entre 1978 y 1979, mientras que en 1995 vivió una segunda etapa en el país azteca con Atlético Yucatán, sin disputar alguna Final ; a los 43 años, murió tras un accidente automovilístico.

Dirceu con José Antonio Roca en su etapa con América. Mexsport

Sí jugaron Final de Liga MX

Por su parte, un total de 13 estrellas son las que sí lograron ser parte de una Final de Liga MX; Keylor Navas busca sumarse a los a los 6 que ya cuentan con un título en el futbol mexicano dentro de su palmarés.

Keylor Navas

En su segundo torneo dentro del futbol mexicano (Clausura 2026), el portero tico intentará romper con 15 años de sequía en Pumas y alzar la octava corona del conjunto universitario este domingo 24 de mayo ante Cruz Azul, desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Keylor Navas y Pumas jugarán las Semifinales del Clausura 2026 ante Pachuca. Mexsport

Ronaldinho

Con 8 goles y 8 asistencias en sus 29 partidos con Querétaro, el astro brasileño disputó la Final del Clausura 2015 en la que cayeron 5-3 frente a Santos, quedándose con la intención de conquistar el primer título en la historia de los Gallos y romper la maldición del sexto lugar en las Liguillas; fue ovacionado tras ‘doblete’ en el Estadio Azteca ante América.

Ronaldinho cayó ante Santos en una Final de Liga MX. Mexsport

* Diego Armando Maradona

El caso de Maradona en México es punto y aparte. Luego de consagrarse campeón con Argentina en el Mundial de 1986, regresó al país como entrenador y disputó la Final del Ascenso con Dorados en dos ocasiones, sin embargo, Atlético San Luis fue su gran némesis.

Los potosinos le negaron el título en el Apertura 2018 (4-3) y durante el Clausura 2019 (2-1); El Pelusa jamás figuró en el máximo circuito del balompié azteca.

Diego Armando Maradona perdió dos Finales de Ascenso MX tras ser campeón del mundo con Argentina en el Estadio Azteca. Mexsport

Hugo Sánchez

En México vistió las playeras de Pumas, América, Atlante y Celaya, conquistando los títulos de 1977 y 1981 con los universitarios; décadas más tarde, con los del Pedregal, se convertiría en el primer entrenador bicampeón desde la instauración de los torneos cortos en México, adueñándose del Clausura 2004 (Vs Chivas), Apertura 2004 (Vs Monterrey) y Campeón de Campeones 2004 (Vs Pachuca).

Hugo Sánchez solamente fue campeón con Pumas en su paso por el futbol mexicano. Mexsport

Mauro Camoranesi

Campeón del mundo con Italia en 2006. El defensor italiano contó con una doble etapa en México, siendo parte de Santos (1995-96) y de Cruz Azul (1998-2000) cayendo con el conjunto cementero en la Final del Invierno 1999 ante Pachuca, misma que se definió con el hoy extinto gol de oro.

Mauro Camoranesi fue subcampeón con Cruz Azul tras perder la Final ante Pachuca en el Invierno 1999. Mexsport

Iván ‘Bam Bam’ Zamorano

Tras su paso por Real Madrid e Inter de Milán, el delantero chileno arribó como bomba al futbol mexicano para ser campeón con América tras imponerse ante Necaxa (3-2) en el Verano 2002; anotó en aquella vibrante Final de Vuelta celebrada en el Estadio Azteca.

Iván Zamorano fue campeón con América en el Verano 2002, donde anotó en la Final ante Necaxa. Mexsport

Claudio ‘Piojo’ López

Mundialista con Argentina en 1998 y 2002, el delantero que pasó por Valencia y Lazio se convirtió en un gran delantero del América, coronándose con las Águilas en el Clausura 2005 frente a Tecos, Campeón de Campeones 2005 ante Pumas y la Concachampions 2006 contra Toluca.

'Piojo' López fue fundamental en la remontada y título de América contra Tecos en el Estadio Azteca. Mexsport

Emilio Butragueño

Histórico y multicampeón en Real Madrid. El Buitre sufrió un subcampeonato en su primera temporada vistiendo la playera de Celaya (1995-96), cayendo en la Final ante Necaxa por la regla del gol de visitante; 29 goles en 91 partidos del delantero español dentro del futbol mexicano.

Por gol de visitante, Emilio Butragueño no logró ser campeón en el futbol mexicano. Mexsport

Andre-Pierre Gignac

Tras disputar el Mundial 2010 y ser máximo goleador en Francia, El Bómboro llegó a Tigres (2015) para convertirse en el mejor futbolista de su historia, proclamarse como su máximo goleador de la historia y sumar 5 títulos de Liga MX, 4 Campeón de Campeones, 1 Concachampions e infinidad de logros individuales. Se adueñó del futbol mexicano.

André-pierre Gignac es ovacionado y aficionados dedican mosaico previo a su despedida. Mexsport

Ángel Correa

Campeón del mundo con Argentina en 2022. Angelito arribó a la Sultana del Norte desde el Atlético de Madrid y en su primer torneo (Apertura 2025) llegó a la Final ante Toluca, misma en la que cayeron de forma dramática durante una interminable tanda de penales en la que se ejecutaron 24 cobros desde el manchón.

Ángel Correa fue campeón con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Mexsport

Sergio Canales

Defendiendo la playera de Rayados de Monterrey durante 6 torneos, El Mago disputó la Final del Apertura 2024 en la que hizo soñar a La Pandilla con el título, solo que América remontó la eliminatoria para conquistar el anhelado tricampeonato; sumó 114 partidos, 46 goles y 23 asistencias con los regiomontanos.

Sergio Canales fue capitán de Monterrey en su etapa con Rayados. Mexsport

Florian Thauvin

Campeón del mundo con Francia en 2018. Su sitio es polémico en esta lista, ya que en el Clausura 2023 fue parte del equipo hasta la Jornada 3 y posteriormente abandonó a Tigres, sin embargo, al ser parte del registro inicial y tener actividad en el torneo, recibió la medalla que lo acredita como monarca de la Liga MX; antes de demandar a los felinos, anotó 8 goles en 38 partidos vistiendo su playera.

Florian Thauvin fue campeón de Liga MX semanas después de haberse marchado de Tigres. Mexsport

Luis Amaranto Perea

Procedente del Atlético de Madrid, el defensor colombiano llegó a Cruz Azul con quienes cayó en la Final ante América del 26 de mayo de 2013, sin embargo, sumó dos títulos con La Máquina antes de partir: Copa MX (Vs Atlante, Clausura 2013) y Concachampions (Vs Toluca 2014).

Luis Amaranto Perea cayó en una Final de Liga MX, pero ganó Copa MX y Concachampions en México. Mexsport

BFG