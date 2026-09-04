George Russell responde y lidera segunda práctica en Monza; 'Checo' Pérez termina en lugar 20

George Russell respondió al ritmo de Ferrari para liderar la segunda práctica del Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez tuvo su primer contacto con el circuito de Monza para terminar en el lugar 19.

El británico empezó por detrás de su coequipero Kimi Antonelli en la tanda de este viernes, mientras el italiano registró 1:23.417m con el neumático duro, encabezando el 1-2 de Mercedes en los primeros minutos.

Si bien Charles Leclerc superó a Antonelli por siete milésimas en su siguiente salida a pista, Russell respondió al cronometrar 1:22.559m., tiempo que le daría la primera posición de forma definitiva.

Leclerc, quien lideró la primera práctica pero acabó a 120 milésimas de Russell en la segunda, protagonizó un trompo al salir de la segunda variante en los minutos finales de la tanda, aunque sin consecuencias.

Antonelli fue el tercero más veloz, con déficit de 0.141s ante su coequipero de Mercedes. El italiano cumplirá con una sanción que lo verá salir al final de la parrilla durante este domingo.

Lando Norris y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros sitios, en tanto que Oscar Piastri quedó sexto. Este grupo quedó en menos de medio segundo de separación.

Por su parte, Max Verstappen empezó el fin de semana sufriendo con la puesta a punto de su monoplaza Red Bull, por lo cual fue relegado al noveno sitio, por detrás de Arvid Lindblad y de Oliver Bearman. El japonés Yuki Tsunoda, en su segunda carrera con Racing Bulls, cerró los diez primeros sitios.

Franco Colapinto también se salvó de tener un incidente al salir de la Variante Ascari. El argentino acabó en el puesto 11, seguido de Liam Lawson, quien vuelve a manejar el segundo Red Bull.

Mientras tanto, Sergio ‘Checo’ Pérez se ubicó en el puesto 20 en su primera sesión del fin de semana, luego de cederle su Cadillac a Colton Herta durante el primer entrenamiento del día.

El tapatío completó 26 giros en el trazado de Monza, para quedar a 2.5 segundos de Russell. Además, superó por 0.063s a su coequipero Valtteri Bottas y por casi dos décimas a Lance Stroll.

Más allá de los despistes de Leclerc y Colapinto, la segunda práctica no tuvo incidentes graves ni banderas rojas, aunque Gabriel Bortoleto sufrió problemas importantes con su Audi y no completó su simulación de competencia.

La actividad de la Fórmula 1 seguirá este sábado con la tercera práctica, programada para las 4:30 hrs (Tiempo del Centro de México) y la calificación, que arrancará a las 8:00 hrs.