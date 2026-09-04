Erik Lira regresa a Cruz Azul tras frustrarse su fichaje con Mónaco

Erik Lira regresó este viernes a las instalaciones de La Noria para reincorporarse a los entrenamientos de Cruz Azul, luego de recibir tres días de descanso tras frustrarse su fichaje con el Mónaco. El mediocampista mexicano estuvo alejado del trabajo del equipo mientras se definía su posible salida al futbol europeo, pero la operación no pudo concretarse durante el cierre del mercado de transferencias.

El fichaje de Erik Lira con el Mónaco estaba prácticamente encaminado. Cruz Azul y el club francés habían alcanzado un acuerdo para concretar el traspaso del jugador; sin embargo, la operación quedó condicionada a que el conjunto del Principado liberara una plaza para un futbolista extracomunitario.

Para conseguirlo, el Mónaco necesitaba cerrar la salida del delantero Folarin Balogun al Everton. No obstante, las negociaciones no llegaron a buen puerto y, al no liberarse la plaza requerida, el movimiento por Lira terminó por caerse.

Cruz Azul dio descanso a Erik Lira tras no concretarse su salida

Ante el complicado escenario, la directiva de Cruz Azul decidió darle tres días de descanso al mediocampista para que pudiera asimilar la frustración de no concretar, por ahora, su objetivo de jugar en Europa.

La intención del club fue que Lira tuviera tiempo para despejarse y analizar con calma las opciones para su futuro. Al mismo tiempo, la directiva celeste evalúa alternativas que puedan abrirle la puerta para salir de La Máquina en otro periodo de transferencias.

Erik Lira mantiene contrato con Cruz Azul

Por ahora, Erik Lira continúa como jugador de Cruz Azul y tiene contrato vigente con la institución. Tras su regreso a La Noria, el mediocampista deberá recuperar el ritmo de trabajo y ponerse nuevamente a disposición del cuerpo técnico para afrontar el Apertura 2026.

Aunque su prioridad era dar el salto al futbol europeo, el jugador tendrá que concentrarse nuevamente en los objetivos de La Máquina mientras se define su futuro.

Una de las posibilidades es que Lira permanezca con Cruz Azul y continúe disputando el Apertura 2026, a la espera de que durante el mercado de invierno vuelva a surgir una oportunidad para emigrar al futbol europeo.

Por ahora, el mediocampista inicia una nueva etapa con La Máquina después de haber estado muy cerca de cumplir su sueño de jugar en Europa.