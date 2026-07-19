Carrera de IndyCar en Nashville, pospuesta al lunes: ¿A qué hora corre Pato O'Ward y por dónde ver?

Pato O’Ward y la IndyCar tendrán que esperar hasta este lunes para poder realizar el Gran Premio de Nashville, ya que la lluvia obligó a la serie a reprogramar el evento.

Se tenía planeado que, a fin de generar un significativo pico de audiencia televisiva en Estados Unidos, la competencia en el óvalo de Nashville iniciara justo después de completarse la final del Mundial 2026, en la que la selección de España derrotó a Argentina en la instancia de tiempo extra.

Pero una tormenta eléctrica llegó al autódromo justo a la hora en la que se estaba definiendo al campeón de selecciones, tras lo cual siguieron varios periodos intermitentes de lluvia que se extendieron por varias horas.

Pese a que hubo intentos por secar el óvalo de 1.33 millas, la IndyCar optó por reagendar la carrera para este lunes 20 de julio, a las 13:05 hrs (Tiempo del Centro de México).

El mexicano Pato O’Ward calificó en la posición 12, luego de una serie de prácticas y calificación en la que sufrió para encontrar velocidad a una sola vuelta, aunque tiene confianza en que tendrá un auto para competir y avanzar en el grupo.

O’Ward, piloto de Arrow McLaren, se ubica en quinto puesto en el puntaje general, con desventaja de 94 puntos ante Alex Palou, quien arrancará en cuarto sitio.

El estadunidense Kyle Kirkwood, quien es sublíder general, arrancará en la ‘pole position’, teniendo a su lado a Josef Newgarden. El neozelandés Scott McLaughlin, Palou y Scott Dixon completan los cinco primeros en la parrilla.

¿A qué hora corre Pato O'Ward en Nashville IndyCar 2026 y por dónde ver?

El Gran Premio de Nashville de IndyCar se verá a través de la plataforma de streaming Disney+ y en los canales de ESPN, a partir de las 13:00 hrs CDMX.