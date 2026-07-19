Cucurella deberá cumplir su promesa tras el título mundial de España: tatuarse a Luis de la Fuente

La conquista de la Copa del Mundo 2026 no solo dejó a España con su segundo campeonato mundial. También obligará a Marc Cucurella a cumplir una promesa que realizó antes de la final frente a Argentina.

El lateral español aseguró, en una entrevista concedida antes del partido por el título, que si la Roja levantaba el trofeo se haría un tatuaje con el rostro de Luis de la Fuente, entrenador de la selección española.

La promesa recordó otra apuesta personal que el defensor cumplió después de la Eurocopa 2024, cuando decidió teñirse el cabello de rojo tras la consagración de España en el torneo continental.

Cucurella prometió tatuarse a Luis de la Fuente

Antes de la final de la Copa del Mundo, Marc Cucurella dio una entrevista a COPE y fue cuestionado sobre qué haría en caso de que España se proclamara campeona del mundo.

La respuesta del futbolista fue inmediata: se tatuaría la cara de Luis de la Fuente.

Aunque dejó claro que no sería un tatuaje de gran tamaño, explicó que sí llevaría la imagen de su entrenador en alguna parte del cuerpo, aunque en ese momento todavía no había decidido el lugar.

El defensa recordó que, tras conquistar la Eurocopa de 2024, cumplió la promesa de teñirse el cabello de rojo. Por ello, consideró que ganar una Copa del Mundo merecía una apuesta todavía mayor, por lo que eligió un tatuaje dedicado al técnico que condujo a España al campeonato.

Con la victoria sobre Argentina en la final, Cucurella quedó comprometido a cumplir la promesa que hizo antes del encuentro.

¿Dónde jugará Marc Cucurella?

Marc Cucurella disputó la Copa del Mundo 2026 como futbolista del Chelsea, club con el que conquistó la UEFA Conference League y la primera edición de la Copa Mundial de Clubes en 2025.

Sin embargo, durante el desarrollo del Mundial se concretó su traspaso al Real Madrid, por lo que afrontará la temporada 2026-2027 con el conjunto merengue.

El lateral inició su formación en La Masía, la cantera del FC Barcelona, antes de desarrollar su carrera profesional en distintos clubes europeos.

De acuerdo con reportes de la prensa europea, la operación que llevó a Cucurella al Real Madrid se cerró por 55 millones de euros, además de otros cinco millones en variables.

Ahora, además de iniciar una nueva etapa en su carrera con el conjunto blanco, el defensa español tendrá pendiente cumplir la promesa que realizó antes de la final y tatuarse el rostro de Luis de la Fuente tras conquistar la segunda Copa del Mundo en la historia de España.