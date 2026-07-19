Ricardo La Volpe llama "vendidos" a la afición de México 

El ex técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe es recordado con cariño gracias a su pasó por la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006, además de exitosas etapas en clubes como Guadalajara, Tigres y América.

Sin embargo, el ex entrenador ha lanzado una dura crítica que ha generado polémica, justo en un momento de alta sensibilidad para el futbol mexicano tras el Mundial 2026.

La afición mexicana se hace presente en el estadio, pese a la lluvia Héctor López

La Volpe llamó “vendidos” a los mexicanos

En un video difundido por un usuario en redes sociales previo a la Final del Mundial 2026, Ricardo La Volpe explotó y señaló directamente a los mexicanos como “los vendidos”.

El ex técnico argentino fue cuestionado sobre su pronóstico para la Final entre Argentina y España. La Volpe, visiblemente molesto, respondió con varios ataques hacía la afición nacional.

¿Qué quieres que te diga? Soy argentino, ¿Qué quieres que te diga? Los únicos que se venden son ustedes los mexicanos", afirmó.

La Volpe argumentó que los mexicanos priorizan intereses personales o externos por encima del patriotismo y el compromiso con la Selección, en un contexto de análisis post-partidos y expectativas no cumplidas en la justa mundialista.

Mexicanos ‘explotan’ contra La Volpe y piden que se vaya del país

Tras la difusión del video, miles de mexicanos salieron a las redes sociales a reclamarle a La Volpe.

Usuarios recordaron que gran parte de su carrera, reconocimiento y éxito económico los construyó en México, donde fue bien recibido y pagado, por lo que sus declaraciones fueron vistas como una ingratitud.

Muchos aficionados pidieron que “se vaya del país” y lo tildaron de “malagradecido”. Comentarios como “pinche momia, tragaste de los mexicanos” o “en tu pueblo no te quisieron por bocón” se multiplicaron, reflejando el enojo generalizado.

La polémica dividió opiniones, pero la mayoría coincidió en repudiar el tono y el fondo de sus palabras.