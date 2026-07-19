El Milán se cansa de Santiago Gimenez: Cifras y razones de su inminente adiós

Santiago Gimenez se acerca al abismo de su estancia con el Milán. Si pensaba que después del Mundial 2026 pudiera convencer al nuevo técnico Ruben Amorim, nada más alejado de la realidad.

Desde las oficinas del Milán le han comunicado que no está en el radar del equipo para el siguiente torneo y buscan darle una salida próxima.

La poca participación en el Mundial, en el que solo participó 83 minutos en cuatro juegos y, peor aún, se lesionó el tobillo derecho con un esguince de segundo grado, contribuyeron para que el Milán decidiera desprenderse de él.

¿Por qué el Milán se hartó de Santi Gimenez?

El técnico busca conseguir un delantero más en el mercado de verano para competir con Gonçalo Ramos, el fichaje estelar para el torneo que entra.

Santiago Gimenez se ha complicado la estancia en el Milan. Especial

La idea es vender cuanto antes a Gimenez, un delantero que brilló en la liga neerlandesa, pero que en el Milán, desde febrero de 2025 a la fecha, ha dado sólo ocho goles en 39 partidos.

El Milán pagó por él 30 millones de euros y ahora, para ponerlo en exhibición en el mercado de verano, lo tasó en 18 millones de euros. De no completar una negociación, buscarán cederlo en préstamo para abrir plazas.

Gimenez se recupera de una lesión en el tobillo derecho

Gimenez se recupera de una lesión de esguince de segundo grado que se produjo cuando pisó mal en una jugada contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial.

Ha sufrido mucho con las lesiones el mexicano santiago Gimenez en el último año. Especial

Se pensaba que después de operarse el talón derecho y recuperarse a tiempo, el Mundial le ayudaría a mejorar el periclitado rendimiento que tuvo el último año; sin embargo, al no ser titular y no poder ayudar al equipo mexicano cuando entró de cambio, han hecho que en el Milán analicen su rumbo lejos de ahí.

A lo largo del último semestre, Gimenez fue muy criticado en Italia por su mal rendimiento, a pesar de que puso mucho entusiasmo cada vez que ingresó al campo.