‘Favorecieron un poquito al chino’, asegura el mexicano Juan Celaya

A su regreso a México con la medalla de plata en el trampolín de 3 metros sincronizados, el clavadista Juan Celaya señaló que a uno de los chinos le favorecieron los jueces en las calificaciones y apuntó que ya se nota que a los asiáticos le está llegando la presión, luego de lo sucedido en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026.

“Siento que le favorecieron un poquito al chino. Se nota que les está llegando la presión más seguido. Tenemos hambre, queremos seguir ganando, no estamos conformes con esa plata, queremos que esas ya sean medallas de oro”, indicó Juan Celaya para Claro Sports.

Juan Celaya ya tiene identificado al chino que se pone nervioso AFP

El ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, junto a Osmar Olvera, expresó que los chinos siguen a los mexicanos y afirmó que uno de ellos siempre se pone nervioso.

“Lo sienten porque ahorita igual se pusieron nerviosos en la competencia, siempre hay uno que se pone nervioso, ya lo tenemos identificado”, dijo.

Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron la medalla de plata al finalizar la prueba con un total de 441.63 puntos. Los chinos Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng conquistaron el oro con 461.37 unidades, mientras el bronce fue para los británicos Anthony Harding y Jack Laugher con 393.66.

Celaya Hernández ve que superar a los chinos no es imposible y sólo se ganará a base de trabajo.

“Estamos trabajando y seguimos demostrando que tenemos nivel. No es imposible, simplemente es a base de trabajo, es lo que podemos hacer para controlar lo que podemos controlar”, dijo.

Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera también conquistaron la medalla de plata en el trampolín de tres metros sincronizado del Mundial de Singapur 2025.

¿CUÁL ES LA SIGUIENTE COMPETENCIA DE LOS CLAVADISTAS MEXICANOS?

- Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.