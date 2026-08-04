Chivas: Gabriel Milito SI interesa en River Plate, ¿Se va del Rebaño? 

El Guadalajara se prepara para su debut en la Leagues Cup después de un inicio turbulento en la Liga MX, aunque también la afición deberá de estar preocupada por el futuro de Gabriel Milito.

Bajo la batuta del entrenador argentino, el Rebaño ha mostrado un buen futbol, ha tenido un buen funcionamiento y es uno de los candidatos a levantar el título este Apertura 2026.

Sin embargo, ese buen momento de Milito, ha despertado el interés de uno de los grandes equipos de Argentina: River Plate.

Gabriel Milito dirigiendo un partido con Chivas Mexsport

River Plate explora opciones y Gabriel Milito está en la baraja

Los malos resultados que está teniendo el ‘Chacho’ Coudet con River Plate han encaminado a la directiva a evaluar si su proyecto es el indicado para el equipo y es ahí cuando surgió el nombre de Gabriel Milito.

Fuentes desde Argentina confirmaron a Excélsior que el club Millonario si ha evaluado el perfil del técnico de Chivas como un posible sustituto en el banquillo.

En este momento, River tendría dos opciones para sustituir a Coudet: Milito y Ramón Díaz. Aunque la directiva se inclina más por el perfil de Gabriel debido a su estilo de juego y forma de llegar a los jugadores.

River seguirá evaluando el momento de Coudet en el banquillo y si decide poner fin a su etapa, ya tendría las opciones sobre la mesa.

Chivas y Milito no han negociado con River Plate

En este momento, solamente existe el interés y el monitoreo de River Plate por Gabriel Milito. El DT no está negociando su salida del banquillo de Chivas, ni tampoco se han puesto en contacto con él.

Milito está enfocado plenamente en el Guadalajara y el club está maravillado con él. Siguen preparando su debut en la Leagues Cup.

Cuando Gabriel llegó a Guadalajara fue claro y puntualizó que mientras esté vinculado con el Rebaño, no escuchará ofertas de otro club.