Pese a que estaba como Cuarto Árbitro en el encuentro entre Pachuca y Chivas, la silbante mundialista Katia Itzel García recibió los reclamos del estratega del Rebaño, Gabriel Milito.

Al finalizar el duelo en el que los Tuzos se impusieron 2-1 al cuadro tapatío, el estratega argentino ser acercó a la silbante para reclamarle el desempeño arbitral del central Fernando Hernández.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo Katia Itzel le explica a Milito las decisiones tomadas por el central, quien por cierto expulsó en los últimos minutos al autor de los dos goles de los locales, Oussama Idrissi.

Tanto el director técnico como la Cuarto Árbitro permanecieron casi un minuto intercambiando ideas, rodeados del cuerpo técnico del rebaño Sagrado, equipo que deberá remontar la desventaja el próximo domingo cuando jueguen en casa el duelo de vuelta de los Cuartos de Final.

Fernando Hernández mostró siete tarjetas de amonestación durante el juego, una de ellas para el técnico de las Chivas, tres para Pachuca (Jorge Berlanga, Oussama Idrissi y Carlos Moreno) , así como tres para Chivas (Daniel Aguirre, Omar Govea y José Castillo).

La expulsión de Idrissi fue por doble cartón amarillo tras festejar de manera excesiva ante la afición de las Chivas su segundo gol.