Todo para la Vuelta. Pachuca remontó ante Chivas y se llevó ventaja en estos Cuartos de Final. Con dos golazos de Oussama Idrissi, los dirigidos por Benjamín Mora vencieron 2-1 al Rebaño. Y aunque cerrarán la serie en el Estadio Akron, estará en sus manos mantener el resultado de la Ida.

A pesar de que el juego se les puso cuesta arriba muy temprano, los de la Bella Airosa no perdieron el rumbo y gracias a una actuación estelar de Idrissi remontaron el duelo de Ida ante Chivas. Asimismo, los Tuzos mantuvieron su inercia positiva y llegaron a cinco victorias seguidad.

Pachuca y Chivas empataron 1-1 MEXSPORT

¿Cómo fue el partido de Ida entre Pachuca y Chivas?

En la primera parte, Chivas encontró muy rápido el gol de la ventaja. Apenas al minuto 5, el Rebaño se puso al frente con un accidente en la defensa rival. Desde la banda derecha, Richard Ledezma mandó un centro raso al área. A pesar de que no hubo remate, Eduardo Bauermann, defensa de los Tuzos, la empujó accidentalmente a su propio arco, para así poner 0-1 al frente al Guadalajara.

Tras esto, las oportunidades de gol en el primer tiempo fueron escasas. Sin embargo, la polémica arbitral no se escapó, pues en una jugada a balón parado hubo controversia. A pesar de que Pachuca había anotado el 1-1, el tanto fue anulado por una falta sobre Raúl Rangel, a quien le impidieron saltar y hacer por la esférica. Por lo tanto, el juego se mantenía con ventaja para Chivas.

Sin embargo, dicho tanto anulado provocó que el partido se ‘calentara’, al punto que al minuto 43 comenzaron las grescas en el terreno de juego. Con esto y otras faltas, fueron cinco amonestados los que hubo en un lapso de cinco minutos antes de acabar la primera parte, pues por parte de los Tuzos vieron la amarilla Carlos Moreno, Oussama Idrissi y Jorge Berlanga, mientras que del lado de Chivas fueron Omar Govea y José Castillo.

Tras todo esto, el marcador se mantuvo 0-1 en favor de Chivas hasta el descanso. Sin embargo, así como el Rebaño se puso al frente en la pizarra con gol de vestidor, Pachuca logró igualar los cartones con un gol apenas al iniciar la segunda parte del encuentro de Ida.

Tras un pase frontal de Salomón Rondón, fue Nelson Deossa el que nunca volvió a mirar atrás y anotó un golazo con una gran jugada personal. Tras encarar a dos rivales, el extremo marroquí ingresó al área y en el límite remató con un ‘bombeadito’, suficiente para dejar sin posibilidades de atajar para el Tala Rangel y así anotar el 1-1 en el partido.

Luego de la igualada, Pachuca y Chivas alternaron el dominio en el terreno de juego. Por un lado, Rondón e Idrissi estuvieron cerca de darle la vuelta a la pizarra con intentos a la portería. Del otro, Efraín Álvarez y Brian González también tuvieron oportunidad de devolverle la ventaja a Chivas, pero Carlos Moreno atajó de manera correcta ambos intentos.

Y cuando parecía que el partido se iría 1-1, otra vez apareció Idrissi. El extremo marroquí tomó el balón desde la banda izquierda, recortó hacia el centro y con un disparo potente venció al Tala Rangel, para así poner el 2-1 definitivo. Sin embargo, no todo fue alegría para Pachuca, pues en el festejo fue expulsado su 'héroe' por hacer gestos al banquillo rival, por lo que no estará en el juego de Vuelta.