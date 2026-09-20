Mateo Chávez es titular en la victoria del AZ Alkmaar, que recuperó el liderato de la Eredivisie

Mateo Chávez fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria 1-0 del AZ Alkmaar sobre el SC Telstar Velsen, resultado que permitió al equipo neerlandés recuperar el primer lugar de la clasificación de la Eredivisie después de siete jornadas.

El triunfo llegó gracias a un solitario gol de Mexx Meerdink al minuto 19. El conjunto local consiguió conservar la ventaja durante el resto del partido y sumó tres puntos que le permitieron colocarse nuevamente en la primera posición de la competencia.

Chávez ha sido titular en todos los partidos que ha disputado AZ Alkmaar durante la temporada y ya superó los 40 partidos desde su llegada al equipo neerlandés.

Meerdink marca el único gol del partido

La anotación que definió el encuentro comenzó con una acción de Valdemar Andreasen dentro del área. El futbolista dejó la pelota para Meerdink, quien esperó el momento para dejar pasar el balón ante la presión de los defensores.

Después de avanzar algunos pasos hacia la portería, el delantero sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería para romper el empate. El tanto del minuto 19 terminó siendo suficiente para que AZ Alkmaar conservara la ventaja hasta el final.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Leeroy Echteld llegó a siete jornadas sin conocer la derrota. AZ Alkmaar comparte esa condición con Feyenoord Rotterdam, que también permanece invicto después de las primeras fechas del campeonato neerlandés.

La próxima jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre los dos equipos que todavía no han perdido. El duelo se disputará después del parón correspondiente a la fecha FIFA y podría modificar nuevamente la primera posición de la Eredivisie.

El homenaje a la madre de Ronald Koeman Jr.

El partido también tuvo un momento especial durante el primer tiempo. Al minuto 12, el encuentro se detuvo durante algunos segundos para rendir homenaje a Bartina Koeman, madre de Ronald Koeman Jr., portero del SC Telstar Velsen y esposa de Ronald Koeman.

Bartina Koeman falleció hace unos días debido al cáncer. Durante la pausa, los aficionados presentes en las gradas dedicaron aplausos y mostraron mantas en apoyo a la familia del guardameta.

El homenaje provocó una reacción emotiva en Koeman Jr., quien rompió en lágrimas mientras recibía el respaldo de los seguidores.