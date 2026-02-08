Gabriel Fuentes, a un paso del Nido: América negocia el fichaje del lateral del Fluminense

El Club América está listo para cerrar las contrataciones del Clausura 2026 y según reveló el periodista especializado César Luis Merlo, el conjunto azulcrema tiene negociaciones "muy avanzadas" para fichar al colombiano Gabriel Fuentes, proveniente del Fluminense de Brasil, lo cual debe darse en las próximas horas porque el tiempo apremia.

La urgencia por concretar este movimiento responde a la ventana de oportunidad que se cierra este lunes 9 de febrero. El propio dueño del club, Emilio Azcárraga Jean, había anticipado que el equipo buscaba una última pieza para redondear el plantel, y Fuentes parece ser el elegido para ocupar la plaza de extranjero que quedó disponible.

La operación se gesta bajo un esquema de préstamo por un año con opción a compra.

El heredero de la banda: ¿A quién reemplazaría?

La llegada de Gabriel Fuentes no es casualidad; responde a la necesidad de apuntalar una zona que ha sufrido modificaciones importantes. Con las bajas definitivas de Igor Lichnovsky (quien libera plaza de extranjero por su lesión y estatus) y la salida de Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre, quien emigró a los Tigres de la UANL durante la semana, el equipo necesitaba equilibrio defensivo y variantes nominales.

Fuentes llega específicamente para adueñarse de la lateral izquierda y supone un reto directo para su compatriota Cristian Borja, quien hasta ahora se perfilaba como el titular indiscutible. Con este movimiento, Jardine asegura tener a dos laterales de peleando por un puesto que pueden aportar dinámica a la zona de juego.

¿Quién es Gabriel Fuentes?

Nacido el 9 de febrero de 1997 en Santa Marta, Colombia, Gabriel Rafael Fuentes Gómez es un lateral izquierdo de 28 años que combina potencia física con una técnica depurada. Su carrera despegó en el Junior de Barranquilla, club donde se convirtió en un referente indiscutible y acumuló múltiples títulos de liga antes de probar suerte en el fútbol europeo con el Real Zaragoza de España.

Tras su paso por el Viejo Continente, Fuentes regresó a Colombia para después ser fichado por el Fluminense en 2024. En el fútbol brasileño, se consolidó participando en torneos de alto calibre como el Mundial de Clubes.