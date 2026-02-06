Ya extrañan a Fidalgo en el América "¡Qué se regrese!": Azcárraga 

La salida de Álvaro Fidalgo no sólo golpeó el ánimo de los aficionados y del vestidor en el América. También alcanzó al patrón, al propietario de las Águilas del América, Emilio Azcárraga.

"De Álvaro, creo que como lo dijo Carlos Reinoso, la verdad es que Álvaro desde el primer día entendió a dónde llegó, entendió la importancia de su institución, entendió la exigencia, entendió que las críticas son muy rudas. A veces son muy violentas, pero las victorias se saborean mucho.

"Entonces, la verdad yo no tengo más que agradecimiento para Álvaro, una persona increíble, una gente que dejó todo en la cancha y ojalá tenga una buena carrera en el Betis o no... Y que se regrese para acá", bromeó el empresario mexicano.

Azcárraga también resaltó lo positivo para el entorno de Fidalgo su vuelta a España.

"Pero la verdad muy contento con Álvaro Fidalgo y con Pilar, su novia, y la verdad con toda su familia".

Al propietario del América también se le cuestionó si al Maguito se le puede considerar leyenda del americanismo.

"Creo que la leyenda va en el tiempo, pero sin lugar a duda 5 cinco años parecen pocos, creo que son muchos, más ahora en el negocio del futbol donde los contratos y los jugadores emigran tanto, pero lo que sí te digo es que yo no soy nadie para calificarlo, pero me sorprendió la verdad muchísimo la despedida y los mensajes de la afición y el cariño que le tienen.

"Entonces es la afición al final de la historia, ya no soy yo como dueño del club, pero como aficionado creo que fue una gente que dejó muchos aprendizajes, entonces claro que está en las páginas históricas del América, seguramente ya la afición dirá", añadió.

Sobre la elegibilidad de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana, luego de que FIFA falló a favor de la Federación Mexicana de Futbol y su trámite con el español naturalizado mexicano, Emilio Azcárraga se mostró ilusionado por la Copa del Mundo 2026.

"Depende de Javier Aguirre y de Rafa Márquez y de Duilio Davino, entonces no depende de mí, ahora sí que ellos son los responsables de la selección nacional, nosotros estamos para apoyarlo, creo que es un jugador que tiene mucha calidad".

En ese hilo, Azcárraga compartió su expectativa del grupo que elija el seleccionador Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial 2026.

"A mí me gustaría que a México le vaya bien y que los 25 jugadores de la convocatoria entiendan la responsabilidad que tienen, que entiendan y como lo platicamos con los jugadores de América que vinieron, pero también los que vengan de la Selección, que esta inversión que es 100 por ciento nuestra, que no hay absolutamente nada del gobierno, es por y para el futbol mexicano.

"Y que entiendan que los jugadores tienen una responsabilidad con todos los que invertimos en el futbol mexicano, entonces que los 25 que escoja Javier sean los mejores y que entiendan a quién están representando, que creo que Javier y Rafa lo entienden muy bien", concluyó el dueño de las Águilas del América y dirigente de Ollamani.

Sobre los refuerzos que lleguen a Coapa para el Clausura 2026, Emilio Azcárraga bajó la presión por los pocos días que quedan en el mercado de transferencias.

"El lunes a las 12 de la noche, entonces yo espero que sí venga un refuerzo, no estamos contratando por contratar, creo que hay que entender el funcionamiento que quiere André Jardine y Paulo y de eso encontrar las posiciones ideales que se tengan que reforzar".

Sobre el proceso de análisis de refuerzos, Azcárraga dejó ver un aspecto de la metodología de sus expertos.

"Ellos hacen unas canchitas. En las canchitas ponen los nombres de los que vienen de fuerzas básicas, entonces tienen que estar revisando esa canchita para llegar y decir si hay una oportunidad de traernos a alguien, de si caben en el plantel o no.

"Ojalá y sí venga un refuerzo, pero la verdad creo que el plantel que tenemos es súper competitivo y otra vez, al final es el América y el América está para construir muchas cosas, como saben nos gusta sufrir, nos gusta remontar, las victorias, no saben igual si ganamos 5-0, entonces también es parte del show", presumió Azcárraga tras su visita semanal al estadio Azteca.