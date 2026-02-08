Atlas cerraría a Agustín Rodríguez: El elegido de la directiva para calmar a Diego Cocca

Tras varios días de intensas negociaciones, la directiva del Atlas, encabezada por su presidente Aníbal Fájer, habría logrado concretar el fichaje de su nuevo referente de área. Se trata del atacante uruguayo Agustín Rodríguez, quien llega del club Juventud de las Piedras para fortalecer el esquema ofensivo de Diego Cocca, justo un día después de que el entrenador lanzó críticas ante la falta de coherencia en la venta y compra de jugadores.

Diversos medios señalaron que la operación se cerró bajo una estructura de préstamo por un año con opción a compra, la cual se transformará en obligación dependiendo del cumplimiento de objetivos específicos relacionados con minutos jugados y goles anotados. Rodríguez, de 27 años, fue la carta elegida por la dirigencia rojinegra tras descartar la opción del paraguayo Guillermo Paiva, con quien no se logró concretar una respuesta positiva.

El reto de olvidar al goleador histórico

La misión del nacido en Uruguay no es sencilla: llega con la consigna de hacer olvidar a Uros Durdevic ‘Djuka’, quien apenas fue recordado por Cocca tras el partido ante Pumas. El serbio dejó una huella imborrable en la institución antes de partir a los Rayados de Monterrey, pues se convirtió en el primer campeón de goleo en la historia del club con 12 tantos en el Clausura 2025, acumulando un total de 22 dianas en 51 compromisos.

Agustín Rodríguez llega con ritmo y experiencia internacional, habiendo militado previamente en ligas de Chile, Ecuador, Colombia y Paraguay, en equipos como Barcelona SC e Independiente Santa Fe. Recientemente, con el Juventud de las Piedras, presumió un promedio goleador destacado de 18 anotaciones en 31 partidos, aunque fue reservado de la actividad en el último duelo de Copa Libertadores para facilitar su traspaso.Integración inmediata al esquema de Cocca

El futbolista debe ser registrado de inmediato ya que el proceso de altas y bajas en la Liga MX termina este lunes 9 de febrero. De inmediato se someterá a las pruebas físicas y médicas de rigor. Una vez firmado el contrato, se espera que se ponga a las órdenes de Cocca con celeridad. El objetivo del cuerpo técnico es tenerlo listo para la siguiente jornada.