"No hay futuro": Diego Cocca explota contra la directiva del Atlas tras empate ante Pumas

La incertidumbre ha vuelto a instalarse en el Atlas, pero ahora no solo en la directiva sino también en el equipo que, desde el interior está fracturando empezando por el cuerpo directivo y terminando en la gerencia.

Tras el reciente empate 2-2 frente a los Pumas, Diego Cocca, estratega de los Zorros, no se guardó nada y lanzó duras críticas ante la reciente salida de su goleador, Uros Durdevic, hacia los Rayados de Monterrey.

El técnico argentino fue tajante al señalar que la condición de "en venta" del club está mermando las aspiraciones deportivas del equipo. Cocca dejó entrever que las decisiones actuales priorizan la caja sobre los puntos, una situación que calificó de insostenible para un proyecto serio.

“Es complicado hablar con una directiva que tiene el club en venta, con un club en el que no hay un futuro a largo plazo. Y yo lo entiendo. Si viene una oferta por 'Djuka', que desde lo económico sirve, es lógico aceptarla, aunque desde lo deportivo no lo sea”, sentenció Cocca en una de sus declaraciones más crudas desde su regreso al banquillo.

Un equipo competitivo para una mejor venta

La molestia de Cocca radica en la contradicción de los objetivos. El timonel cuestionó la lógica de su contratación si la prioridad es desmantelar al plantel en lugar de fortalecerlo, especialmente cuando el rendimiento de los jugadores es lo único que puede elevar el valor de la institución en el mercado.

“Yo les digo: ¿para qué me traen si lo van a vender? Si lo van a vender, necesitamos venderlo bien. Y para venderlo bien necesitamos un equipo competitivo. A mí me trajeron para mejorar al equipo, para hacerlo competitivo y para que el club se pueda vender mejor”, indicó el estratega quien ratificó que no entiende los planes de la directiva.

Si bien Cocca entiende la crisis él se mantiene al frente del barco por el amor que tiene ante los colores, los mismos que él ayudó a llevar al campeonato.

“Tengo la oportunidad de ayudar a un club que me dio muchísimo, con el que tengo muchas historias, una enorme gratitud y, sobre todo, un vínculo muy fuerte con su gente”, concluyó.