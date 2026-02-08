¡A lo NFL! Toluca sorprende con jerseys estilo futbol americano previo al duelo ante Cruz Azul

La onda expansiva del Super Bowl LX ha cruzado fronteras y deportes llegando hasta el Estado de México, específicamente al Estadio Nemesio Diez donde los Diablos Rojos del Toluca dieron un guiño al partido más importante de la NFL, donde este domingo se decidirá al ganador del trofeo Vince Lombardi.

Mientras en San Francisco todo está listo para el duelo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, el cuadro dirigido por Antonio Mohamed llegó a su cita para enfrentar al Cruz Azul con un detalle único: al bajar del autobús que transportó al equipo portaban jerseys estilo de futbol americano, pero con los colores del Toluca.

¿Dónde ver el duelo Patriots vs. Seahawks?

Para los aficionados que no quieran perderse ni un segundo del trofeo Vince Lombardi, el silbatazo inicial está pactado para las 17:30 horas (Tiempo del Centro de México). La oferta para sintonizar el encuentro es total:

Televisión Abierta: Canal 5.

Cable: ESPN y Fox Sports.

Streaming: Disney+, ViX y NFL Game Pass.

El otro detalle de la playera del Toluca

Ya dentro de la cancha, Toluca presumió otro detalle especial en su vestimenta de este fin de semana ante Cruz Azul: el parche que presume el título número 12 de la institución escarlata dentro de la Liga MX donde se contabiliza el bicampeonato que recién obtuvieron en diciembre pasado.

Actualmente el Toluca es sexto de la tabla general con nueve puntos, empatado en unidades con Pumas de la UNAM, esto como resultado de dos victorias y tres empates, aunque a solo una unidad de escalar hasta el segundo puesto de Tigres, Cruz Azul y Atlas.

El próximo partido del cuadro del Estado de México se realizará el viernes ante Tijuana en duelo correspondiente a la jornada seis. Luego de ese partido enfrentará a Necaxa, Guadalajara y Pumas.